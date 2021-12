EXCLUSIV! Amna spune adevăratul motiv pentru care a divorțat de soțul ei! Cât de mult l-a afectat pe copilul lor? “A avut și el suferințele lui”

In articol:

Amna este una dintre cele mai îndrăgite artiste din industria muzicală românească. Aceasta scoate hit după hit, însă în spatele succesului fabulos, se află o poveste de viață, parcă ruptă din filme. Invitată În cadrul podcastului “Roxana te dezbracă de secrete”, realizat de Roxana Nemeș și difuzat exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, artista a dezvăluit detalii

Amna, adevăratul motiv al separării de fostul soț

neștiute atât din viața ei profesională, cât și cea personală.

Amna și Roxana Nemeș [Sursa foto: Captură YouTube]

Cântăreața a avut parte de un drum foarte frumos în carieră, fapt care i se datorează și fostului ei soț, care i-a fost mult timp manager. Cei doi au fost căsătoriți timp de 9 ani, însă relația nu a mai rezistat și au decis să pună punct. Amna a povestit în detaliu care a fost, de fapt, problema care le-a adus despărțirea.

“Eu știu că noi ne-am iubi foarte mult, indiferent de ce ar crede oamenii. Era o iubire imposibilă, am trecut peste foarte multe obstacole. Eu îi port lui un respect foarte mare pentru că eu știu ce a făcut el pentru noi, pentru mine, pentru copil, pentru familie și ce am făcut noi pentru noi. Cred că ne-am distrus relația din lipsa de comunicare și experienței în relații. Pe viitor, nu mai vreau să amestec partea profesională cu cea personală.”, a declarat Amna.

Citeste si: Petrică Mâțu Stoian, presimțire legată de scandalul dintre surorile sale și Doru Gușman- bzi.ro

Citeste si: Amna, mărturisiri dureroase despre viața ei: ”Am fost foarte bolnavă. Nu știam dacă o să mai trăiesc”. Dezvăluiri inedite făcute de cântăreață în podcastul Roxanei Nemeș

Deși au trecut doi ani de la divorț, vedeta încă se mai gândește la momentele din perioada în care era căsătorită, ba chiar are regrete în ceea ce îl privește pe fostul soț.

“Relația cu fostul meu soț a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, pentru că îl avem pe David, am creat atâtea amintiri împreună. Mă gândesc la el cu drag, îi vreau tot binele din lume, vreau să fie fericit, îmi pare rău că nu am reușit să vorbim, să ne înțelegem ca oamenii. Noi nu ne-am despărțit că nu ne mai iubeam, pur și simplu nu am mai putut să comunicăm din cauza stresului, a oboselii. Fiecare avea frustrările lui și dacă am vreo supărare este faptul că nu am putut să ne înțelegem.”, a continuat artista.

Amna, probleme cu cel mic în urma divorțului

Amna [Sursa foto: Captură YouTube]

Amna își adoră copilul, susținând mereu că este totul pentru ea. În urma separării de tatăl lui, Cristian a avut nevoie de sprijinul mamei sale, neînțelegând prea bine ce se întâmplă în familia lui. Amna povestește cum a reușit să treacă peste acele momente atât ea, cât și băiețelul ei.

“Îmi dau seama că mă idolatrizează și tot timpul mă întreabă cum să facă să ajungă ca mine. Nu își dorește să fie artist, își dorește puterea mea ca om. A avut și el suferințele lui în urma separării. Au fost foarte multe lucruri pe care le-am discutat, e foarte greu. Tot timpul l-am îmbărbătat și i-am spus “Uită-te la mine! Nu ai voie să pici! Trebuie să fii cel mai puternic! Dacă Dumnezeu ne dă ceva, trebuie să ducem, indiferent că e vorba că mă împac sau mă despart de tati.” Noi suntem o echipă!”., a mărturisit Amna.