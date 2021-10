EXCLUSIV! Bianca Comănici, față în față cu Livian și Nelson Mondialu, la proces: "Sunt pregătită. Vreau ca lucrurile să se rezolve"

In articol:

Bianca Comănici se va întâlni cu fostul ei iubit, Livian, și tatăl acestuia Nelson Mondialu, după un an.

Bruneta i-a dat în judecată atât pe fostul ei iubit, cât și pe tatăl acestuia, pentru mesajele denigratoare pe care le-au transmis la adresa ei în mediul online. Procesul cu Livian l-a pierdut, însă acum se judecă cu celebrul tatăl al acestuia. Bianca l-a dat în judecată, după ce acesta a făcut acuzații grave și jignitoare la adresa sa, pe rețelele de socializare.

Pe 8 noiembrie va avea loc termenul în procesul dintre Bianca Comănici și Nelson Mondialu, la Cluj. Bianca va merge însoțită de avocatul ei și este sigură că magistrații vor face dreptate. În exclusivitate pentru wowbiz.ro, Bianca Comănici a mărturisit ce așteptări are ea de la această situație în care s-a ajuns.

"Sunt pregătită. Sper ca lucrurile să se rezolve și să terminăm. Vreau ca lucrurile să fie clarificate, pentru că în acești aproape 2 ani, în care tatăl lui m-a făcut în toate felurile posibile, imaginea mea a avut

de suferit. Nu le port pică, nu îi urăsc. Las legea să se ocupe de tot și să se facă dreptate. Nu este el în măsură să-mi judece trecutul și mai ales în această manieră agresivă, umilitoare și jignitoare. Din această cauză, eu am pierdut multe colaborări, pentru că mulți oameni au crezut ceea ce ei au spus.", a declarat Bianca Comănici pentru wowbiz.ro.

Bianca și Livian au format un cuplu în casa Puterea Drgostei, emisiune difuzată de Kanal D și chiar au câștigat cel de-al doilea sezon.

La scurt timp după terminarea competiției, cei doi s-au despărțit și nu în relații tocmai bune. Bianca a declarat pentru wowbiz.ro, că dacă s-ar ivi ocazia să discute când se vor întâlni la proces, deși nu va fi cazul, ea i-ar spune un singur lucru.

"Îmi pare rău că nu a avut încredere în mine! Puteam termina în relații ok, puteam să fi rămas chiar prieteni. Sper să fie o lecție pentru mine, cât și pentru el ceea ce s-a întâmplat. Amândoi am reacționat din impuls, fără să gândim prea mult și am ajuns într-o situație neplăcută. Lumea trebuia să rămână doar cu imaginea relației noastre frumoase și să nu asiste la aceste răfuieli. Oricum, e dureros și pentru mine și sunt sigură că și pentru el.", a mai sps Bianca pentru wowbiz.ro.

Cum s-a ajuns ca Bianca să-i dea în judecată pe Livian și tatăl său. De la ce a pornit războiul

Bianca Comănici a decis să-i dea în judecată pe cei doi nu din răzbunare, ci să se apere. Atât Livian, cât și Nelson Mondialu i-au adus grave prejudicii de imagine prin comentariile și mesajele postate în mediul online.

"Din prea multă dragoste cred că s-a ajuns aici, fiindcă eu nu am acceptat că s-a terminat între noi doi și am insistat până s-a stricat tot. Cred că din vina mea. Eu știu că e din vina mea. Nu puteam să-l uit, plângeam în fiecare zi, mă simțeam nefericită. Eram dependentă să vorbesc cu el și aș fi renunțat la tot pentru el. Nu-l urăsc, nu-mi este indiferent, nu am cum să-l judec, pentru că și eu am greșit față de el.(...) Noi eram depășiți din august, eram liberă, puteam să fac ce vreau și pentru el se numește tot înșelat și nu a putut să treacă peste. Atunci au venit toate discuțiile lui din online, în care mă judeca, mă blama, pe care ulterior le-a șters. A fost un fel de răzbunare din partea lui.(...) A început să vorbească despre mine pe youtube, să spună îl înșelam, că am fost cu X, cu Y și am considerat că a trebuit să merg la un avocat. Primul proces l-am pierdut, pentru că am vrut să se termine repede. Mi-am dorit să nu mai vorbească deloc despre mine. Și un proces pentru tatăl lui unde am solicitat daune morale.", a explicat Bianca Comănici în emisiunea online "În oglindă", cu Mihai Ghiță.