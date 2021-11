EXCLUSIV! Bianca Comănici, întâlnire de gradul 0 cu Livian și tatăl său, la tribunal. Ce gest a putut să facă Nelson Mondialu în fața brunetei

In articol:

Astăzi are loc termenul de judecată în procesul pe care Bianca i l-a intentat lui Nelson Mondialu, în urma injuriilor și acuzațiilor grave pe care i le-a adus acesteia în spațiul public.

Bianca Comănici, înainte de a intra în sala de judecată [Sursa foto: wowbiz.ro]

Nelson Mondialu, gest deplasat în fața Biancăi Comănici, la intrarea în sala de judecată

Bianca Comănici, însoțită de avocatul său, s-a prezentat la Cluj unde se judecă termenul în procesul pe care bruneta îl are cu Nelson Mondialu. Prezentatoarea wowbiz.ro a fost punctuală și s-a prezentat în cadrul instituției chiar mai devreme decât ora stabilită. La interval de mai bine de o oră și-au făcut apariția și Livian, fostul său iubit, și tatăl acestuia cunoscut drept Nelson Mondialu.

Fiecare dintre părți, alături de avocat, au stat la distanță, nu și-au vorbit și nu s-au privit.

De la ce a început războiul dintre Bianca Comănici, Livian și Nelson Mondialu

La un moment dat, aceștia au fost chemați în sala de judecată. Primii au intrat avocatul, Livian și Nelson Mondialul, apoi Bianca și avocatul său. Pentru că știa că bruneta se află în spatele său, Nelson Mondialu, în stilul său caracteristic, a făcut un gest deplasat. Ca un fel de dans, și-a mișcat umerii și șoldurile în fața tinerei, semn că nu se teme de proces.

Bianca Comănici și Livian s-au cunoscut în casa "Puterea Drgostei" și au format un cuplu. Ulterior s-au despărțit, însă nu în relații tocmai bune. Atât Livian, cât și tatăl său au criticat-o și jignit-o pe paginile lor de socializare. Acum, bruneta își dorește să se termine acest episod din viața sa și speră să învețe și ea și cei doi bărbați o lecție importantă.

"Îmi pare rău că nu a avut încredere în mine! Puteam termina în relații ok, puteam să fi rămas chiar prieteni.

Sper să fie o lecție pentru mine, cât și pentru el ceea ce s-a întâmplat. Amândoi am reacționat din impuls, fără să gândim prea mult și am ajuns într-o situație neplăcută. Lumea trebuia să rămână doar cu imaginea relației noastre frumoase și să nu asiste la aceste răfuieli. Oricum, e dureros și pentru mine și sunt sigură că și pentru el.", a mai sps Bianca pentru wowbiz.ro.

Bianca spune că nu i-a dat în judecată pentru a se răzbuna, ci pentru a-i face să înceteze atacurile la adresa ei.

"Din prea multă dragoste cred că s-a ajuns aici, fiindcă eu nu am acceptat că s-a terminat între noi doi și am insistat până s-a stricat tot. Cred că din vina mea. Eu știu că e din vina mea. Nu puteam să-l uit, plângeam în fiecare zi, mă simțeam nefericită. Eram dependentă să vorbesc cu el și aș fi renunțat la tot pentru el. Nu-l urăsc, nu-mi este indiferent, nu am cum să-l judec, pentru că și eu am greșit față de el.(...) Noi eram depășiți din august, eram liberă, puteam să fac ce vreau și pentru el se numește tot înșelat și nu a putut să treacă peste. Atunci au venit toate discuțiile lui din online, în care mă judeca, mă blama, pe care ulterior le-a șters. A fost un fel de răzbunare din partea lui.(...) A început să vorbească despre mine pe youtube, să spună îl înșelam, că am fost cu X, cu Y și am considerat că a trebuit să merg la un avocat. Primul proces l-am pierdut, pentru că am vrut să se termine repede. Mi-am dorit să nu mai vorbească deloc despre mine. Și un proces pentru tatăl lui unde am solicitat daune morale.", a explicat Bianca Comănici în emisiunea online "În oglindă", cu Mihai Ghiță.