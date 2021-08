EXCLUSIV Ce a putut spune Ștefan Ciuculescu de la Survivor despre Sindy: „Am luat-o la mine...”

In articol:

Ștefan Ciuculescu a participat la competiția Survivor România 2021, în echipa Faimoșilor. Chiar dacă a intrat la jumătatea competiției, fotbalistul a adus multe puncte echipei sale și a regretat că nu a reușit să ajungă până în Marea Finală. El a fost ales și favoritul săpătmânii, în urma voturilor primite de la telesepectatori.

În acel moment, Faimosul a primit foarte multe critici din partea colegilor săi, pentru că l-a nominalizat pe Cosmin Stanciu.

„Primul lucru pe care l-am făcut când am ieșit din acel consiliu a fost să merg și să vorbesc cu Cosmin. Nu știu dacă era afectat sau șocat, asta am simțit să fac în acel moment. Asta am făcut. În rest, nu am considerat că am avut o problemă cu el”, a declarat Ștefan Ciuculescu, pentru „Ștafeta mixtă”.

Ștefan Ciuculescu de la Survivor România [Sursa foto: Captura Video]

Ce părere are Ștefan Ciuculescu despre Sindy

Ștefan Ciuculescu a privit mai multe momente amuzante de la Survivor România. Sindy de la Războinici a fost o concurentă care a fost protagonista multor momente amuzante. Faimosul a mărturisit că Sindy este o persoană plină de energie, o energie care pe tine te-ar putea epuiza.

„Sindy era criminală. Ea fura curent din secundă în secundă. Are o energie de te rupe în două. Dacă stai o săptămână cu Sindy, dormi o săptămână după. Te face să fii atent la ea mereu. Nu face nimic, dar se plimbă, nu are stare”, a declarat Ștefan Ciuculescu.

Fotbalistul a povestit un moment amuzant cu Sindy. Înainte de a merge alături de mai mulți foști concurenți la mare, Ștefan Ciuculescu a chemat-o pe Sindy la el acasă. El a rămas surprins de energia pe care blondina o are.

„E simpatică foc. Am luat-o la mine, ca să putem merge în Vamă. Era obosită și mi-a zis că se duce să se culce, eu i-am zis că trebuie să ne trezim în câteva ore. Mi-a zis că e obosită, eu m-am dus și mi-am făcut cafeaua, m-am pregătit. Când o văd pe Sindy în sufragerie, căuta telecomanda și mi-a zis deodată că i-a trecut somnul”, a adăugat Faimosul.

Ștefan Ciuculescu, la „Ștafeta mixtă” [Sursa foto: Captura Video]