EXCLUSIV Dezvăluiri incediare despre Zanni și Adelina de la Survivor România: „În fiecare seară...”

In articol:

Albert Oprea și Maria Chițu au venit în patoul emisiunii WOWbiz, la emisiunea „Ștafeta mixtă”, unde au făcut dezvăluiri despre relația lor de prietenie, cât și despre ceilalți concurenți. Foștii Războinici de la Survivor România 2021 au dat cărțile pe față în ceea ce privește ceea ce s-a întâmplat între ei în emisiune, ceea ce nu a fost nimic mai mult decât o prietenie.

Maria Chițu și Albert Oprea i-au adus în discuție pe Zanni și Adelina Damian, care începeau să aibă sentimentele unul pentur celălalt și petreceau tot mai mult timp împreună pe insulă. Mai mult decât atât, ei au avut o perioadă în care au dormit împreună în fiecare seară. Maria Chițu a recunoscut că bruneta l-a plăcut pe marele câștigător Survivor România 2021.

Citeste si: De ce s-a sinucis "fratele" lui Zanni? Cu ochii în lacrimi, câștigătorul Survivor România a vorbit deschis despre prietenia cu Alexandru: "Nu putea nimeni să îl ajute..."

Citeste si: De ce s-a sinucis "fratele" lui Zanni? Cu ochii în lacrimi, câștigătorul Survivor România a vorbit deschis despre prietenia cu Alexandru: "Nu putea nimeni să îl ajute..."

Albert Oprea: „În afară de Zanni, cu care dormea în fiecare seară. Eu te întreb ceva, dormea în fiecare seară zu Zanni, stăteau separați?”

Citeste si: Petrică Cercel și-a prevestit moartea. Ce a făcut la ultima cântare- bzi.ro

Maria Chițu: „Ei i-a plăcut de Zanni. Credea că e un băiat bun, la un moment dat. Sunt sinceră. Ce treabă are cu ce am spus eu?”

Albert Oprea: „Își permitea glume cu Zanni, se tachinau non-stop. Când s-a simțit într-o poziție defensivă a început să se atace”.

Adelina Damian și Zanni

S-au sărutat sau nu Albert Oprea și Maria Chițu, la Survivor România 2021?

Maria CHițu l-a criticat pe Războinic, după ce ar fi dat de înțeles în mai multe interviuri că a sărutat-o pe blondină în timp ce ea dormea. Albert Oprea a negat aceste afirmații.

„În momentul în care eu am văzut pozele, ulterior după ce m-am luat de el și m-am supărat, am vorbit cu el și mi-a explicat că era seara în care am vorbit în șoaptă pentru că ceilalți dormeau.

După ce am ajuns acasă, susținătorii mi-au trimis nilte videoclipuri. Nu știu dacă a fost tăiat cumva, dar i-am zis că îl cred, însă acasă am avut ușoare îndoieli. Asta mă supără pe mine, că tu crezi că eu fac lucrul ăsta ca să mă disrez. Tu dacă îmi spui 100% că a fost așa, eu te cred. Nu mă interesează dacă m-ai pupat sau nu, Albert. Eu n-am văzut niciodată video”, a declarat Maria Chițu. Citește mai multe AICI.