EXCLUSIV Albert Oprea și Maria Chițu, ceartă în direct: „Eu am ținut la tine...”

In articol:

Albert Oprea și Maria Chițu de la Survivor România 2021 au venit împreună în platoul emisiunii „Ștafeta mixtă”, unde au făcut mai multe declarații cu privire la relația lor de prietenie și nu numai. Cei doi au început să se certe în direct, după ce au adus în discuție mai multe probleme nerezolvate.

Războinica i-a reproșat fostului ei coleg că a dat de înțeles că cei doi s-au sărutat în competiție, în timp ce ea dormea.

„Eu am fost de acord cu tine și că mi-ai șoptit la ureche și că ne-am pupat pe obraz. Tu spui într-un interviu că dormea, era frumoasă și am pupat-o. Eu după ce am ajuns acasă am început să mă întreb dacă a fost așa”, i-a reproșat Maria Chițu Războinicului.

„Mie mi se pare că lungim povestea foarte tare. I-am arătat și video, vi l-am arătat și vouă. Am explicat”, a răspuns Albert Oprea.

Maria Chițu și Albert Oprea [Sursa foto: Captura Video]

Citeste si: Medicul Monica Pop a vorbit despre cazul doctoriței din Vâlcea, aflată în izolare, găsită moartă în casă- bzi.ro

Adevărul despre imaginile în care Albert Oprea și Maria Chițu „se sărută”

În imaginile cu pricina, cei doi vorbeau în șoaptă pentru a nu putea fi auziți de ceilalți concurenți, care dormeau. În acest sens, telespectatorii au crezut că este vorba despre un sărut, în contextul în care nu se cunoșteau mai multe detalii.

„În momentul în care eu am văzut pozele, ulterior după ce m-am luat de el și m-am supărat, am vorbit cu el și mi-a explicat că era seara în care am vorbit în șoaptă pentru că ceilalți dormeau. După ce am ajuns acasă, susținătorii mi-au trimis nilte videoclipuri. Nu știu dacă a fost tăiat cumva, dar i-am zis că îl cred, însă acasă am avut ușoare îndoieli. Asta mă supără pe mine, că tu crezi că eu fac lucrul ăsta ca să mă disrez. Tu dacă îmi spui 100% că a fost așa, eu te cred. Nu mă interesează dacă m-ai pupat sau nu, Albert. Eu n-am văzut niciodată video”, a explicat Maria Chițu.

Citeste si: Drama neștiută a lui Albert Oprea! Nimeni nu știa aceste lucruri despre fostul concurent de la Survivor România: "Sufeream foarte tare"

Albert Oprea s-a arătat deranjat de aceste comentarii și faptul că fosta lui colegă nu l-a crezut. El a mărturisit că dacă și-ar fi dorit să o sărute, ar fi făcut acest lucru sau măcar și-ar fi exprimat sentimentele pentru ea înainte de orice.

, a spus Războinicul.

Între cei doi a început un nou scandal, de data aceasta din cauza alianțelor din competiție. Blondina i-a mărturisit lui Albert Oprea că nu a încercat să facă vreo alianță cu Adelina. „Eu am ținut la tine și pot să zic că încă țin la tine. Cum poți să spui că m-am aliat cu Adelina? Nu înțeleg logica”, a mai spus Maria Chițu.