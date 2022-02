EXCLUSIV! După 2 ani de pauză, Elena Gheorghe revine în forță pe scenă! Ce surpriză le pregătește fanilor ei? "Este o prioritate pentru noi"

In articol:

Elena Gheorghe este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Aceasta este foarte iubită și apreciată, în primul rând pentru talentul și carisma ei, dar și pentru că este mereu deschisă cu tot ce se întâmplă în viața lor.

Cum a afectat-o pandemia pe Elena Gheorghe în carieră

Piesele ei au milioane de vizualizări, iar fanii îi comentează mereu cu laude, arătându-i susținere în tot ce face. Este foarte activă pe rețelele sociale, ținându-și urmăritorii la curent cu peripețiile prin care mai trece alături de familia ei.

Elena Gheorghe [Sursa foto: Instagram]

Pandemia a afectat grav fiecare industrie, mai ales pe cea artistică. Printre aceștia se numără și Elena Gheorghe, care recunoaște că timp de doi ani, nimic nu a mai fost ca înainte. Cântăreața a acordat un interviu fabulos pentru WOWbiz.ro și vorbește despre perioada în care nu a mai cântat și cum nu s-a mai putut bucura de succesul de odinioară.

"Acum ne concentrăm foarte tare pe carieră, pentru că am avut la dispoziție doi ani de zile și am stat și chiar am fost super focusați pe partea asta de familie. Desigur că este o prioritate pentru noi și va rămâne așa, dar trebuie să mai facem loc și pentru carieră, căci a cam avut de suferit în ăștia doi ani de

, a declarat Elena Gheorghe, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Vladimir Putin, decizie de ultimă oră legată de gazele naturale din Europa! Ce se întâmpla cu Gazprom..- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV! Elena Gheorghe și soțul ei, plan ca doi îndrăgostiți! Pleacă în vacanță fără copii: "Ne mai trebuie și nouă o gură de aer proaspăt"

Ce supriză le pregătește Elena Gheorghe fanilor

Elena Gheorghe [Sursa foto: Instagram]

Cu toate acestea, fanii încă o iubesc și au ascultat frecvent piesele Elenei Gheorghe, fiind în continuare una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Vedeta știe acest lucru și tocmai de aceea, este pregătită mai mult ca niciodată să revină în lumina reflectoarelor, cu noi proiecte, care să îi bucure pe cei care o susțin și o iubesc.

Tot în cadrul interviului cu WOWbiz.ro, Elena Ghoerghe a dezvăluit la ce lucrează în prezent, pe plan muzical și cât ce mai pregătește, anul acesta, pentru fanii ei.

"Ne-am apucat deja de Sala Palatului și lucrăm pentru show-ul de acolo, iar pentru show-ul nostru de muzică latino, îl refacem și pe el. O să filmăm și niște clipuri, acum.", a mărturisit Elena Gheorghe, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.