EXCLUSIV! Iasmina Halas, mărturii tulburătoare! A fost bătută de bărbatul pe care îl iubea! "Bărbatul care a făcut-o nu este bărbat"

Iasmina Halas este o fostă concurentă în cadrul unui cunoscut show matrimonial, extrem de iubită de public. Aceasta a avut un parcurs foarte frumos în casă, formând și un cuplu cu Mihai, un alt concurent puternic.

Iasmina Halas a fost victima violenței fostului ei iubit

Cei doi s-au despărțit imediat după finală, din cauza infidelității tânărului.

Iasmina Halas, Antonia și Iacob [Sursa foto: Captură YouTube]

Iasmina Halas arată foarte bine și este o femeie puternică, cu un caracter tare. Însă, sub toate acestea stă o poveste impresionantă, presărată cu detalii emoționante. Invitată în emisiunea Corneliei Ionescu, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, Iasmina Halas a recunsocut că a fost lovită de un fost iubit, lucru care s-a repetat din cauza faptului că l-a iertat în repetate rânduri. Alături de ea, în platou, au fost prezenți și Antonia și Iacob, care au ascultat întreaga poveste.

“Am fost lovită de un bărbat cu care am fost, dar este un subiect pe care nu am vrut să îl discut niciodată, pentru că nu își are sensul. Bărbatul care a făcut-o nu este bărbat. Dar am trecut peste. O dată ce accepți o palmă vine și a doua și a treia și tot așa. L-am iertat, pentru că după ce te lovește, vine ca un cățeluș și ți-ar spune orice să îl ierți și să îl accepți înapoi. O dată ce ajungi să îl iubești foarte mult, accepți prea multe chestii, dar am trecut de acea relație, nu am de gând să mai accept nimănui nici măcar o jignire, dar o palmă.”, a declarat Iasmina Halas, în emisiunea Corneliei Ionescu.

Iasmina Halas, o nouă idilă?

În prezent, se pare că Iasmina Halas nu este chiar singură, încercând o posibilă idilă cu un bărbat misterios. Aceasta nu i-a dezvăluit identitatea, însă a afirmat că sunt în cunoaștere și nu vrea să forțeze nimic, lăsând lucrurile să vină de la sine.

“În momentul de față vorbesc cu cineva, mai mult decât cu restul lumii, dar nu s-a concretizat nimic și las lucrurile așa să vină de la sine, pentru că nu aș mai vrea să mă arunc. În momentul de față nu mai este atât de prioritară o relație pentru mine, am alte planuri, urmează să mă mut în București și o să fiu probabil foarte ocupată cu asta.”, a mărturisit Iasmian Halas, în platoul WOWbiz.