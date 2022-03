EXCLUSIV. Kyrie Mendél, interviu despre experiența Eurovision! A fost la un pas să reprezinte România la Torino: ”Cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în ultimii ani”

In articol:

Kyrie Mendél a fost unul dintre participanții la Eurovision România 2022. Tânărul artist a intrat în concursul muzical cu piesa ”Hurricane” și a fost la un pas să reprezinte România pe scena mare de la Torino, după ce a ocupat locul doi în Finala Selecției Naționale. Kyrie ne-a oferit primele declarații după ce a fost ales câștigătorul Eurovision România 2022, despre experiența frumoasă de care a avut parte.

”Experiența Eurovision a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în ultimii ani. Eu nu m-am așteptat nici măcar sa intru in selecție. Piesa a fost scrisă și înregistrată la mine in camera, deci așteptările au fost pe măsura. Însă, a fost o surpriza extraordinara și cel mai frumos cadou de Crăciun momentul in care am aflat in Decembrie ca ma număr printre seminfinalisti”, ne-a spus Kyrie Mendél.

Cât despre locul doi obținut în Finala Eurovision România 2022, artistul a mărturisit pentru WOWbiz.ro că este o surpriză frumoasă pentru el, la care nu se aștepta.

”Locul 2 in finala Eurovision este, cu atat mai mult, o surpriza. Știam ca publicul larg își dorea altceva. Dar am avut foarte mulți susținători, foarte mulți oameni minunați din partea cărora am primit aprecieri. In final, asta e cel mai important lucru pentru mine și le mulțumesc tuturor pentru încurajari”, a continuat Kyrie.

Kyrie Mendél, despre o nouă participare la Eurovision România

Kyrie Mendél a vorbit și despre o nouă posibilă participare la Eurovision România 2022, recunoscând că nu știe sigur dacă mai vrea să mai participe. Artistul ne-a spus și motivul: ”Deocamdată nu știu dacă mai vreau sa particip. Am înțeles cumva ca publicul vrea altceva pentru Eurovision, deși am văzut cu toții de-a lungul anilor ca nu exista o rețeta pentru acest concurs. Au câștigat tot timpul piese foarte diferite una de cealaltă. Mi-ar plăcea sa mai încerc, dar rămâne de văzut”.