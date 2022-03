EXCLUSIV. Kyrie Mendél ne-a spus ce planuri are după locul doi ocupat la Eurovision România 2022! Va continua să cânte: ”Urmează să văd în ce direcție mă îndrept”

In articol:

Kyrie Mendél a fost la un pas să reprezinte România pe scena mare de la Torino, după ce a ocupat locul doi la Eurovision România 2022, după WRS. ”Experiența Eurovision a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în ultimii ani. Eu nu m-am așteptat nici măcar sa intru in selecție. Piesa a fost scrisă și înregistrată la mine in camera, deci așteptările au fost pe măsura. Însă, a fost o surpriza extraordinara și cel mai frumos cadou de Crăciun momentul in care am aflat in Decembrie ca ma număr printre seminfinalisti”, ne-a spus Kyrie Mendél.

Tânărul artist ne-a dezvăluit ce planuri are pentru cariera lui muzicală, după experiența frumoasă numită Eurovision. Kyrie Mendél spune că el vrea să cânte în continuare, pentru că asta iubește cel mai mult, însă nu exclude nici radio-ul sau televiziune.

Citeste si: EXCLUSIV. Kyrie Mendél, interviu despre experiența Eurovision! A fost la un pas să reprezinte România la Torino: ”Cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în ultimii ani”

Citeste si: Războiul se va încheia RAPID! Ce ce va întâmpla cu soldații ruși în următoarele zile și care e MOTIVUL..- bzi.ro

”Deocamdată nu știu exact in ce direcție urmează sa o iau. Îmi doresc foarte mult in continuare sa cant. Eu cant și produc in foarte multe genuri muzicale, deci urmează sa vedem in ce direcție ma îndrept. Vreau sa compun piese noi, ceea ce fac in prezent și, cine știe, poate pun de un album! în afara de asta, mi-ar placea sa lucrez in televiziune sau radio”, a spus Kyrie Mendél, pentru WOWbiz.ro.

Cu cine ar vrea Kyrie Mendél să colaboreze

WOWbiz.ro l-a întrebat pe cântăreț cu cine ar vrea să colaboreze în viitorul lui artistic, dacă ar avea ocazia. Kyrie Mendél susține că are gusturi variate, căci i-ar fi plăcut să cânte alături de Amy Winehouse, o celebră artistă care s-a stins din viață, în urmă cu mulți ani. De altfel, artistul se gândește și la Loredana, fiind o altă dorință de colaborare, în cazul în care ar fi posibil.

Citeste si: EXCLUSIV. Xandra, despre începutul greu în muzică! A fost susținută doar de familie: ”Nu am povestit nimănui până acum”

”Mi-ar fi plăcut sa cant cu Amy Winehouse. Nici un duet cu Elton John nu ar strica! În România mi-ar plăcea sa cant cu Luiza Zan sau Loredana. Da, știu, am gusturi foarte variate!”, a declarat Kyrie Mendél pentru WOWbiz.ro