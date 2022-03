EXCLUSIV! La ce se uită Cătălin Botezatu prima dată, când vede o femeie? Așa își dă seama dacă are stil! "Atitudinea contează"

In articol:

Cătălin Botezatu este cel mai mare designer al României. Creatorul de modă este cunoscut în toată lumea, fiind una dintre cele mai importante valori ale țării noastre. Acesta a îmbrăcat nume mari atât de la noi, cât și din străinătate, având constant prezentări de modă și proiecte.

Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu Loredana Groza

Cătălin Botezatu este prieten cu foarte multe vedete din showbiz-ul românesc, dar când este lângă Loredana Groza, pur și simplu radiază. Și în cazul ei se întâmplă același lucru, semn că între cei doi există o legătură specială. Creatorul de modă ne-a dezvăluit, în premieră, ce relație este între el și artistă și cum o cunoaște el, de atâția ani, în spatele camerelor.

"Ne cunoaștem de peste 25 de ani, de când eram amândoi extrem de puști și de copii, am admirat-o și am iubit-o dintotdeauna. Pentru mine este o cântăreață, o divă, își merită acest statut, cel puțin din punctul meu e vedere. E o femeie care se reinventează și așa cum îmi place să cred și să spun, chiar dacă îmi iau hate, este un fel de Madonna a României. Ea este cea care mereu s-a reinventat, e tot timpul acea femeie care nu s-a gândit ce o să zică lumea, de hate-ul pe care și l-ar lua, este o artistă. Numai un artist are acest curaj, care bineînțeles vine complimentat la pachet cu talentul. Dacă nu ar avea talent, nu ar putea să facă lucrul ăsta. Este sigură pe pea. Când este sigură pe vocea pe care o are, atunci își poate permite orice extravaganță. E foarte greu în cazul altor vedete să nu ai talent, să nu ai voce, dar să nu îți permiți extravaganțe. Unele, dacă le tai firul și cântă acapella, te sperii.", a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Mihai Călin a trăit şocul vieţii, după ce a găzduit la el în casă o familie de ucraineni refugiaţi. De necrezut ce s-a întâmplat cu ei- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV! Cătălin Botezatu, declarații excepționale despre Bianca Drăgușanu! Cum a descris-o celebrul creator de modă pe vedetă? "Este creația mea"

La ce se uită Cătălin Botezatu, prima dată, la o femeie?

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]

Prima impresie mereu contează! Pe acest principiu merge și Cătălin Botezatu, fiind extrem de atent la detalii. Acesta ne-a dezvăluit care este primul lucru pe care îl observă la o femeie și după care își dă seama că are stil.

“Eu mă uit la o femeie, mai întâi, la aspectul ei, mă uit la păr, mă uit la unghii, mă uit dacă părul este spălat, pentru că este imperios necesar ca o femeie care se expune în public să aibă tot timpul un păr spălat, o manichiură, o pedichiură ok și nu în ultimul rând, așa cum spunea și bunul meu prieten Maurice, parfumul. E și o chestie, parfum de femeie. Într-adevăr, femeia trebuie să miroasă într-un anume fel și parfumul ei îți spune multe despre această femeie. Dar, peste toate astea, vine la pachet cu atitudinea. Atitudinea contează, petru că dacă o femeie nu are atitudine, degeaba este și parfumată și aranjată și siliconată și orice, că s-a terminat.”, a mărturisit Cătălin Botezatu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.