EXCLUSIV! La pas prin satul natal al lui Florin Cîțu! Dezvăluiri EXPLOZIVE despre misterioasa soție a premierului. WOWbiz.ro a stat de vorbă cu vecinii

În urmă cu o săptămână WOWbiz.ro a publicat un articol în care prezenta dovada că premierul României a fost însurat.

CV-ul în care premierul Florin Cîțu apare căsătorit

Într-un CV din 2006, Florin Cîțu apare căsătorit

În urma publicării acestui CV, pe adresa redacției au venit mai multe mesaje de la cititori care susțin că premierul ar fi fost căsătorit în urmă cu mai mulți ani. Pentru că Florin Cîțu nu a pomenit niciodată, în discursurile sau interviurile sale despre existanța vreunei soții sau despre vreun divorț, jurnaliștii WOWbiz.ro au mers în satul natal al premierului, Tulei-Câmpeni, din comuna Golești, județul Vâlcea și au stat de vorbă cu oamenii care îl cunosc.

Chiar dacă persoanele cu care am discutat și-au dat acordul să fie filmate, am decis să nu le divulgăm identitatea, tocmai pentru a le proteja.

Satul natal al lui Florin Cîțu arată la fel ca pe vremea bunicilor lui

Așa arată ulițele din satul natal al lui Florin Cîțu

Satul Tulei-Câmpeni din comuna Golești se află în județul Vâlcea, pe drumul care leagă Curtea de Argeș de Râmnicu Vâlcea.

Satul este înconjurat de dealuri, cu case așezate departe una de alta și cu drumuri greu accesibile. Pe una din ulițele satului am întâlnit doi bătrâni, care încă speră ca Florin Cîțu, premier acum, să își amintească de ei și să schimbe fața meleagurilor sale natale.

"Îl simpatizez, e de aici, crescut cu noi și nu se știe viața cum este... să se intereseze și el de noi aici.

Nu îi cerem nimic altceva decât drumul și apa", spune bătrânul T. D., care locuiește de o viață în satul Tulei-Câmpeni.

Aceasta este casa în care a copilărit Florin Cîțu

Pe ulița unde este situată casa bunicilor lui Florin Cîțu există în total trei case așezate pe un deal. Drumul este greu de parcurs atât la pas, cât și cu mașina, pentru că nu există asfalt. Vecinii spun că foarte rar văd pe cineva venind în vizită la casa din deal.

Ce spun vecinii despre misterioasa soție a premierului Florin Cîțu

Pe lângă nemulțumirile legate de condițiie de viață în satul Tulei, vecinii își amintesc cu drag de copilul Florin Cîțu. Însă, o amintire povestită de vecinul T.D. ne-a luat prin surprindere chiar și pe noi. Bătrânul și soția sa spun că premierul ar fi fost căsătorit și chiar au văzut-o pe soția acestuia, în urmă cu mai mulți ani, luând parte la "colindeț", o tradiție populară care se respectă de sărbători în sat. Mai exact, în Ajunul Crăciunului, oamenii din sat ies la poartă cu colaci proaspăt scoși din vatră și împart tuturor celor care trec pe uliță.

În plus, vecinii suțin că fosta soție a lui Florin Cîțu ar fi nepoata guvernatorului Mugur Isărescu, de la Drăgășani. Această informație surprinzătoare a venit și pe adresa de pont WOWbiz.ro din partea unui cititor, care susține că locuiește în zona Olteniei și cunoaște familia premierului.

Un bătrân din satul în care a copilărit Florin Cîțu

"Noi când nu avem apă ne ducem cu mașina, că am mașina acolo eu. Pun bidoanele în mașină și mă duc pe vale în jos până unde au băgat apă. Asta în condițiile în care știe că aici a trăit. Am făcut două puțuri, am cheltuit 200 de milioane. A venit acum când a murit mama, acum două luni. Tatăl e la Vâlcea la bloc, el e pe unde este.(...)", și-a continuat bătrânul povestirile.

Desigur, l-am întrebat și despre casa premierului, casa părintească în care Florin Cîțu a crescut, jucându-se, precum toți ceilalți copii ai satului, pe ulițele uitate de civilizație, așa cum le-am găsit și noi, la 40 și de ani distanță, de parcă timpul le-ar fi ocolit cu bună știință. Voiam să aflăm dacă premierul a păstrat casa, vorba cântecului... "Casa părintească nu se vinde...".

"Nu, casa e a lui Cîțu, a lui Florin. I-a făcut mama acte.(...) Ne-am întâlnit la colindeț, era cu ea. Oho, sunt câțiva ani de zile. Nu e de aici, nu. E tot de pe la Drăgășani din partea aia. E nepoata lui Isărescu.", sunt mărturiile vecinilor din satul natal al premierului.