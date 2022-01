EXCLUSIV! Maia Morgenstern, mărturii dureroase din viața din spatele cortinei! Ce relație are, de fapt, cu familia sa? "Am făcut tare multe greșeli"

In articol:

Maia Morgenstern este una dintre cele mai mari actrițe din țara noastră. Aceasta are o poveste de viață incredibilă pe care a relatat-o în cadrul podcastului lui "Trup și suflet", găzduit de Florentina Opriș și difuzat exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews. Ceea ce o face cu adevărat specială este talentul actoricesc nemărginit și ambiția și de care

Maia Morgenstern, detalii neștiute despre familia sa

a dat dovadă de-a lungul carierei.

Maia Morgenstern [Sursa foto: Captură YouTube]

Maia Morgenstern este un adevărat personaj pe scenă, însă, în spatele ei, se ascunde o viață plină de detalii uimitoare. Cui toții o cunosc drept o actriță talentată, care adoră ceea ce face, însă puțini știu cum este Maia în rolul de mamă și cum se comportă acasă, cu cei dragi. În podcastul "Trup și suflet", vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația dintre ea și membrii familiei ei.

"Am făcut tare multe greșeli, evident. De un lucru sunt absolut sigură, că nu am acordat familiei mele suficient timp, mai ales la părinți, pentru că sunt mamă bună, sunt mamă dificilă, sunt mamă care a făcut greșeli, sunt tot felul de chestii. Fiică, copil al părinților mei sunt cu siguranță. Și când mă gândesc, vorbind de familie, îmi asum că nu i-am acordat timpul pe care l-ar fi meritat și de care ar fi avut nevoie. Asta e sigur. Dar, am ales așa. M-a întrebat o colegă, prietenă, dacă aș face încă o dată la fel și am răspuns că da.", a declarat Maia Morgenstern.

Maia Morgenstern, dificultăți întâmpinate în creșterea copiilor ei

Maia Morgenstern și Florentina Opriș [Sursa foto: Captură YouTube]

Deși nu vorbește prea des despre acest subiect, Maia Morgenstern este foarte mândră de copiii ei și îi susține necondiționat în tot ce fac.

Aceasta a mărturisit că nu i-a fost atât de simplu să se ocupe de creșterea și educarea lor, din cauza generațiilor diferite și a tendințelor care se schimbă încontinuu.

"Copiii mei au venit la intervale mari de timp, iar eu am încercat să fiu o mamă bună urmând instrucțiunile, citind ce era atunci la modă. Lucrurile s-au schimbat radical. Din momentul când fiul meu cel mare a venit pe lume, până când a apărut al doilea, apoi al treilea, încât, paradoxal, ceea ce însemna atunci perfecțiunea, cel mai bun lucru de urmat, de îndeplinit, de făcut contrazicea total ce era la modă idealul, atunci când a venit cel de-al doilea copil, iar când s-a născut era total pe dos cu ce eram îndemnată să fac cu 14 ani înainte. Instinctul îți spune multe!", a povestit Maia Morgenstern, în exclusivitate, în podcastul Florentinei Opriș, "Trup și suflet".

