Maia Morgenstern, mărturii despre cele mai grele clipe din carieră! Prin ce a trecut actrița în timpul filmărilor? "Am fost agresată, la propriu și fizic"

In articol:

Maia Morgenstern este una dintre cele mai mari actrițe din țara noastră. Aceasta are o poveste de viață incredibilă pe care a povestit-o în cadrul podcastului lui Mihai Morar. Ceea ce o face cu adevărat specială este talentul actoricesc nemărginit și ambiția și de care a dat dovadă de-a lungul carierei.

Maia Morgenstern, clipe de groază pe scenă

În prenet este cunoscută drept actriță română de film, radio, scenă, televiziune și voce, directoarea Teatrului Evreiesc de Stat și actriță ți cântăreață în limba idiș.

Maia Morgenstern [Sursa foto: Captură YouTube]

Publicul o apreciază pentru amprenta pe care o pune asupra personajului pe care îl interpretează, însă puțini știu greutățile prin care a trecut Maia Morgenstern, în timp ce se afla pe scenă, în fața a mii de oameni. Actrița a simțit să se destăinuie în fața lui Mihai Morar și să îi povestească prin ce a trecut de-a lungul carierei.

"Am fost agresată, la propriu și fizic. Am fost și scuipată, și zgâriată. Acum e pace și prietenie. Au fost furtuni, nedreptăți, dureri. Nu am metroetalon.", a declarat Maia.

Citeste si: Maia Morgenstern, testată pozitiv pentru noul coronavirus! „Am evitat o tragedie”

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Cu toate acestea, actrița a continuat să joace pe cele ami grandioase scene din România și să apară pe marile ecrane, în cele mai mari filme dinm industria cinematografică românească.

Maia Morgenstern, tot adevărul despre relația cu fiica sa, Cabiria

Maia Morgenstern și fiica ei, Cabiria [Sursa foto: Captură YouTube]

Maia Morgenstern are trei copii care i-au călcat pe urme și de care este foarte mândră. Eva Cabiria este fiica mijlocie și are 21 de ani. Între ea și mama ei este o relație extrem strânsă, astfel încât nu pot sta prea mult timp una fără cealaltă.

"Am sunat doctorița, pentru că era internată în spital, și mi-a spus că s-a îmbolnăvit de dor, că a dat mâna cu moartea. Era o doctoriță fără panică, nu se repezea cu medicamente, cu injecții, cu intervenții, dar mi-a zis că acum e rău și că a trebuit internată.", a mărturisit actrița.

Maia este foarte mândră de fiica ei, mai ales pentru faptul că a terminat Facultatea de Teatru cu 10 pe linie. Ba mai mult, ca o rice părinte, își dorește să o depășească în cariera profesională.



"Cabiria a terminat, la Cluj, licența în arta actorului și acum face un masterat numit management cultural și pedagogie. Eu nu am făcut studii, iar ea cred că o să fie mult mai bună decât mine.", a mai spus Maia Morgenstern.

Citeste si: Actrița Maia Morgenstern, nevoită să se dea jos din metrou dintr-un motiv șocant: "Ce cauți printre oameni dacă tușești?"

Întrebată de Mihai Morar, gazda podcastului unde a fost invitată, despre rolul pe care îl înfățișează atunci când merge la spectacolele copiilor ei, actrița a răspuns sincer și asumat.

"Cum pot și eu ca mamă, nu vreau și nu pot să mă detașez de condiția de mamă și de părinte, dar îi și judec din punct de vedere profesional, iar dacă au nevoie să le spun, le spun, dacă nu, nu.", a adăugat Maia Morgenstern.