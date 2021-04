EXCLUSIV Maria Hîngu îl face praf pe Albert de la Survivor România. Fosta războinică a răbufnit: ”E neasumat de la cap la coadă”

In articol:

Maria Hîngu a vorbit la Ștafeta Mixtă despre Albert, fostul ei coechipier. Războinicii au spus despre Albert că nu se integrează în grup, însă Maria a mărturisit că cel care a ieșit preferatul publicului și săptămâna trecută, obișnuia să dea vina pe Sorin pentru acest lucru.

Maria a povestit cum Sorin îi spunea lui Albert că nu este atent la joc, iar din acest motiv se ajungea la conflicte.

” Am prins o discutie in care Sorin tipa la Albert si ii spunea ca nu e atent la joc. Reactiile pe care le are Sorin sunt reactii pe care le are pentru ca deja nu il mai suporta. Atunci cand ai langa tine un om pe care nu il suporti din diferite motive, orice iti spune te enerveaza. De asta a fost si reactia asta.

Eu am reacționat urât la Albert si cand m-a intrebat ce fac, în situația aia ajunsesem eu. De aia am inceput sa vorbesc si sa ii spun anumite chestii, pentru ca nu mai suportam nici macar gesturile mici. Se uita la mine de un minut si spune „ce faci, Maria?”. „Păi cum adica că fac?! Coc cocos, nu vezi ce fac?!”

De la inceput, cand toti ne formam ca si echipa, l-am văzut, mi-e destul de ușor să mă duc lângă un om care să mă simt ok. Atunci când tu povestei ceva și te duci langa altul si povestesti altceva… Acum nu stiu daca mi-ai ascuns mie adevarul sau l-ai mințit pe celalalt, dar de ce să nu fii drept până la capăt?”, a spus Maria despre Albert.

Citeste si: Ce părere are Maria Hîngu despre foștii colegi de la Survivor România. Războinica a caracterizat-o dur pe Sindy: ”O tipă care pare naivă, dar ascunde...”

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

De asemenea, Maria Hîngu spune că pe vremea când era și Alin Sălăjean la Survivor România, el și Albert se îndepărtau de restul războinicilor și vorbeau ore în șir.

Apoi, când Alin a părăsit competiția fenomen de la Kanal D, Albert a fost nevoit să se întoarcă lângă coechipieri.

” Hai să fiu directă. Ne prezentam ca oameni si Albert vine la mine si îl întreb cu ce se ocupă și imi spune ca este antreprenor si imi spune despre afacere. Imi spune mie povestea și apoi se duce la Roxana și îi spune alta poveste sau ca e antreprenor, dar ca are alta firma si ca are nu stiu cate zeci de mii de euro sau sute de mii de euro, era vorba de cifre foarte mari. Atunci iti dai seama din start, de la o chestie de genul asta, ce fel de om e.

Si au fost tot felul de povesti in care mie imi spunea ceva, cuiva ii spunea altceva si apoi nu avea nicio explicatie. E neasumat de la cap la coadă. Victimizarea asta care se vede de la televizor și Alin care îl susține de acasă… ei 6 ore pe zi nu erau in camp pentru că se confesau unul altuia putin mai incolo. Că era 3 dimineața, 3 seara, ei se confesau departe de camp. Era normal sa nu ne cunoasca pe noi si nici noi sa nu il cunoastem pe el. Ce a facut după ce a plecat Alin? A venit către camp si pe noi nu ne cunostea pentru că nu a stat cu noi. Depărtarea a fost de la inceput, nu că ne-am pus noi pe Albert. Cand a trebui să fiu altfel in camp, nu am putut să fiu”, a mai povestit Maria Hîngu.

Albert de la Survivor România[Sursa foto: Instagram]

Maria de la Survivor, nominalizată de Albert din cauza conflictului din tabără?

Fosta războinică a mărturisit că au fost chestii minore, care s-au adunat. Aceasta a explicat cum după o săptămână în care a adus puncte, a fost nominalizată, culmea, din punct de vedere sportiv.

Citeste si: EXCLUSIV. Ce spune Ana Porgras despre Jador, cel care a votat-o spre eliminare. Fosta gimnastă, dezvăluiri despre faimos: ”Se simțea el a șasea roată de la căruță”

” Albert îi spunea mereu lui Sorin că nu se poate integra în grup din cauza lui. Nu poti sa ii spui unui om ca nu te lasa sa te integrezi intr-un grup in care mai sunt opt oameni pentru ca ii jignești pe ceilalți opt. Noi suntem creierele lui Sorin?! De asta si trebuia sa intervin, ma simteam facută proastă în față. Eram opt in jurul focului, el îi spunea lui Sorin că nu se poate integra din cauza lui.

Noi ii spuneam că Sorin nu ne-a spus să nu îl integram si Albert nici nu ne băga în seamă, el avea ce avea cu Sorin. Imediat după a venit votul și din punct de vedere de sportiv votează pe Maria pentru ca nu poate aduce un punct care să fie valoros. După o săptămână în care chiar adusesem puncte, am fost la stafeta. Sunt multe chestii in spate, sunt si chestii minore”, a conchis Maria în platoul WoWbiz.