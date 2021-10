EXCLUSIV! Mario Fresh a rămas fără mașină! Artistul surprins mergând pe jos spre sala de sport: "Am vândut-o că nu mai aveam bani! Glumesc, o aștept pe următoarea!"

In articol:

Mario Fresh nu renunță la sală pentru nimic în lume. Chiar dacă trebuei să se deplaseze pe jos, artistul tot alege să facă sport. A fost surprins de reporterii wowbiz.ro pe o stradă din București și a mărturisit de ce a ales să o ia la pas pe străzile din Capitală.

Marios Fresh a ajuns pieton. Ce s-a întâmplat cu mașina artistului

Artistul Marios Fresh și-a luat geanta cu echipamentul sport și a luat pe jos pe sală. A rămas fără mașina, dar asta nu-l împiedică să se abată de la programul său. Cu zâmbetul pe buze și la un pas să fie lovit de o mașină, artistul a stat de vorbă cu reporterii wowbiz.ro, în stilul său caracteristic.

Reporter: Ce faci, Mario?

Mario Fresh: Mă duc la sală! Tu?

Reporter: Pe jos?

Mario Fresh: Pe jos. Dacă nu mai am mașină!

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Reporter: Ce ai făcut cu mașina, ai vândut-o?

Mario Fresh: Am vândut-o! Nu mai aveam bani și am zis că trebuie să fac bani. Glumesc! Nu, o schimb! Trebuie să apară cealaltă în două săptămâni. Și acum, ce să fac...pe jos, încă e cald, e ok, încă merge.

Citeste si: Alexia Eram, despre problemele în relația cu Mario Fresh: „Există bune și rele”

Îndrăgitul artist a vorbit de multe ori despre pasiunea sa pentru mașini, în care chiar investește. El și-a anunțat și fanii printr-un story că își vinde mașina.

”Tocmai ce am avut ultimul drum la volanul acestei mașini, pentru că astăzi pleacă din familia Fresh și nu știu ce stare să am.Dar așa este în viață, lucrurile vin și pleacă, la fel ca oamenii. Oricum, următoarea mașină va fi extraordinară, deja știu ce-mi voi achiziționa, doar trebuie să avem puțină răbdare”, a transmis Mario într-un story pe Instagram, chiar din mașină.

Artistul așteaptă acum noua achiziție.

Citeste si: Alexia Eram nu se mai ferește. Ce se întâmplă, de fapt, între fiica Andreei Esca și Mario Fresh? "În relații există și rele..."

Mario Fresh, despre viitorul alături de Alexia Eram

Mario Fresh și Alexia Eram formează unul dintre cele mai frumoase și solide cupluri din lumea mondenă. Sunt împreună de câțiva ani, iar artistul a declarat că are planuri de viitor alături de iubita sa. El a mărturisit că a fost crescut înconjurat de iubirea celor doi părinți care s-au căsătorit de tineri și au devenit modelul său.

Citeste si: Alexia Eram aruncă bomba! Are planuri mărețe cu Mario Fresh: ”Am vorbit să fac un copil cu el în viitorul apropiat. O să ne apucăm de treabă”

"Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit", a mărturisit Mario Fresh.