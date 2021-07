Ce a declarat Andrei Dascălu, imediat după ce a aterizat în România? "Mă bucur că am fost o persoană sinceră și lumea de acasă a văzut asta"

Andrei Dascălu [Sursa foto: Captură YouTube] 18:57, iul 13, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Războinicul nu a câștigat în marea finală, însă a plecat de acolo cu o experiență pe care nu o va uita niciodată. La puțin timp după ce a aterizat în România, Andrei Dascălu a povestit cum s-a văzut ultimul joc Survivor prin ochii lui.

"Mă simt un câștigător"

Andrei a fost unul dintre cei mai puternici concurenți ai competiției, iar asta s-a văzut de-a lungul timpului, căci a demonstrat mereu că este consecvent și ambițios, dar, mai ales, că își dorește foarte mult să câștige marele premiu.

Cu toate că a dat tot ce a putut, războinicul nu a reușit să-l înfrângă pe Zanni în finală, însă nu este dezamăgit de acest lucru, ci dimpotrivă, se simte foarte mândru de parcursul lui la Survivor: "Chiar dacă nu a fost în favoarea mea și am pierdut, am ieșit pe locul doi, eu mă simt un câștigător, pentru că lumea a văzut cum sunt eu, cât de sincer am fost și nu am vrut să epatez. Mă bucur că am fost o persoană sinceră și lumea de acasă a văzut asta, a văzut exact cum sunt eu și nu m-a judecat.", a spus concurentul, la aeroport.

Tânărul a fost copleșit de susținerea de care a avut parte de acasă și de cât de mulți oameni l-au apreciat, pentru faptul că a dat dovadă de echilibru, însă și pentru că a spus lucrurilor pe nume.

Pentru acest motiv, Andrei se consideră câștigător:, a adăugat războinicul.

Cum l-a schimbat experiența Survivor pe Andrei Dascălu?

Andrei Dascălu a mărturisit că nu a fost deloc ușor să facă față competiției, din cauza condițiilor de acolo, dar și pentru că se afla departe de familie, iar dorul era unul mare. Totuși, tânărul nu a renunțat și a vrut să ducă competiția mai departe, pentru că avea susținere din partea celor de acasă, iar pentru el asta conta cel mai mult: "A fost cea mai tare experiență, a fost o competiție grea, au fost momente în care m-am gândit să arunc prosopul pentru că este foarte greu dorul de familie, e foarte mare. Condițiile au fost foarte grele, dar știam că am familia acasă și un mic public, mic sau mare, doi, trei oameni care mă susțin și am zis că pentru ei vreau să rămân.", a continuat Andrei.

Cât despre faptul că a ajuns până în marea finală, concurentul nu s-a așteptat la acest lucru, mai ales că, în ultimele săptămâni, concurența devenise acerbă: "Nu mă așteptam să ajung în finală. Dumnezeu m-a ajutat să ajung până acolo. Eram conștient că nu am șanse în fața lui Zanni.".

Referitor la schimbările pe care Survivor-ul le-a adus în viața sa, Andrei a mărturisit faptul că a învățat să aprecieze mai mult oamenii și a reușit să se maturizeze, devenind mai puternic odată cu această experiență: "Sunt tot același Andrei, dar cu un caracter mult mai puternic, mai matur. Când am intrat, aveam disciplina necesară să parcurg competiția, dar acum experiența mă va ajuta în viață să apreciez mult mai mult oamenii. Nu îmi pare rău, chiar dacă a fost foarte greu, și aș repeta experiența.", a încheiat tânărul.