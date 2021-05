EXCLUSIV Sindy a spus adevărul despre nominalizarea făcută de Sorin la Survivor România: "A spus la toata lumea sa mă dea afară"

In articol:

Sindy a făcut o dezvăluire neașteptată la Ștafeta Mixtă. Fosta concurentă de la Survivor România susține că din cauza lui Sorin a fost votată spre eliminare.

Sindy, adevărul despre Sorin

Sindy a fost invitată, astăzi, în platoul WOWbiz, unde a vorbit despre strategiile concurenților din echipa Războinicilor.

Însă, ceea ce surprins pe toată lumea a fost faptul că aceasta crede că din cauza lui Sorin a fost votată de toată lumea din echipă spre eliminare.

În continuare, Războinica a mai adăugat faptul că fostul ei coleg de echipă ar fi întors toată echipa împotriva ei, iar ceilalți doar s-au conformat spuselor lui.

"Și Sorin a exagerat. Conflictul a inceput inainte ca eu sa vin, atunci s-au intamplat multe pe care eu nu le stiu si cand am ajuns acolo a inceput si mai mult. Chiar s-a exagerat, dar nu pot spune că nu a avut drepate. Uneori a avut dreptate, dar nu in toate lucrurile. Am inceput sa vad si eu unele lucruri care i s-au reprosat. Dar Albert e un sportiv bun, as fi vrut sa ii fie bine, sa aduca cat mai multe puncte si nu as reprosa nimic nimanui. Si eu am avut nevoie de timp sa ma adaptez cand am ajuns. Mi s-au adus multe reprosuri ca eram varza la partea finala, dar nu s-a gandit nimeni ca cei care au stat acolo doua luni de zile au avut timp sa se obisnuiasca. Mie mi-a fost greu. Cand am ajuns, am simtit o mica presiune asupra mea din partea unora, in primul rand Sorin.

Ei erau echipa veche, eu eram mai apropiată de Marius si de Andrei. Atunci am simtit ca voiau să mă dea afară, pentru că la partile finale am cam pierdut. Nu puteam sa ma concentrez pentru ca eram foarte grabita. Sunt convinsa ca de la Sorin a pornit, sa spuna la toata lumea sa ma dea afara, atunci cand am iesit favorita. Daca nu as fi iesit favorita, as fi plecat. Starlin mai era cu el, ei erau foarte apropiati. Incerca sa aiba cat mai multe persoane si la un moment dat s-au format doua grupuri. Starlin e o persoana minunata, dar uneori s-a exagera si din cauza lui Sorin pentru că l-a influentat. Uneori are dreptate si nu pot sa ii reprosez foarte multe.", ne-a spus Sindy.