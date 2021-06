EXCLUSIV Sorin Pușcașu și Raluca Dumitru, dezvăluiri incendiare despre foștii colegi de la Survivor România: ”Elena și Zanni vor rămâne în finală”

Sorin si Raluca [Sursa foto: Captură Video] 17:36, iun 23, 2021 Autor: Cristina Ionela

Sorin Pușcașu și Raluca Dumitru au fost prezenți la Ștafeta Mixtă! Cei doi foști concurenți de la Survivor România 2021 au făcut dezvăluiri incendiare despre colegii lor de competiție. Fosta faimoasă a emisiunii fenomen de la Kanal D a mărturisit că ea și cu Jador și-au făcut diferite confesiuni despre viața personală.

Manelistul i-ar fi vorbit Ralucăi despre iubita lui de acasă, iar vedeta despre partenerul ei de viață, pe care-l ține ascuns de ochii lumii.

Raluca: Jador mi-a povestit despre iubita lui, acum nu știu dacă trebuia să spun asta! Mi-a povestit foarte multe, iar eu i-am spus despre iubitul meu.

De asemenea, Raluca Dumitru este convinsă de faptul că Elena și Zanni vor fi finaliștii din echipa Faimoșilor. Cât despre războinici, vedeta spune că nu-și dă seama cine ar putea ajunge în finală.

Raluca: Eu sunt de părere că există șanse foarte mari ca Elena și Zanni să rămână în finală. Mereu stăteam cu băieții la foc și îi întrebam cu cine se văd în finală. Clar ziceau și Elena. Eu știu clar că Elena cu Zanni vor rămâne în finală, dar nu știu de la Războinici. Așa văd eu, poate mă înșel și pe final vor fi alte persoane.

Sorin si Raluca[Sursa foto: Captură Video]

Sorin Pușcașu, dezvăluiri bombă despre Sindy și Romina

Fostul războinic de la Survivor a povestit la Ștafeta Mixtă despre faptul că Sindy și Romina obișnuiau să facă masaje băieților, ambele fiind foarte bune la acest capitol. ” Amândouă mi-au făcut masaj. Și Sindy și Romina. Nu știam că nu s-a dat la TV. Amândouă erau foarte bune, dar al lăsa-o pe Sindy, pentru că făcea diferit masajul. Când ajungea la cap... Ori cu coatele, ori cu picioarele, de toate a făcut. Nu am fost primul, primii au fost Andrei și Marius. Când am auzit de masaj, am zis hai să încerc și eu. Am spart camerele, că de aia nu s-a văzut la TV. De ce râzi Alex, a fost foarte bine, serios îți zic”, ne-a dezvăluit Sorin Pușcașu.