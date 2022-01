EXCLUSIV Ștefan Ciuculescu, fără Bianca Comănici la emisiunea „Bărbați vs Femei”! A făcut chiar ea anunțul: „Din păcate, am COVID”

In articol:

Bianca Comănici este, fără doar și poate, una dintre cele mai iubite personalități publice din showbiz-ul autohton. S-a făcut remarcată și a intrat în atenția publicului după participarea în show-ul fenomen de pe Kanal D „Puterea dragostei”, unde a reușit să fie pe placul publicului și să câștige primele două sezoane ale emisiunii matrimoniale.

Chiar dacă oamenii nu o mai văd pe micul ecran, aceștia continuă să o urmărească pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate numeroasă, dar și în emisiunile online de pe WOWbiz.ro și de pe canalul de Youtube WOWnews, unde face furori cu aparițiile ei.

Este foarte activă în mediul online și mereu în contact cu fanii ei și nu-i stă în fire să nu posteze ceva pe conturile ei de pe platformele sociale. Totuși, în urmă cu câteva zile, Bianca Comănici și-a anunțat urmăritorii că va lua o pauză pentru câteva zile și că le va dezvălui totul astăzi, de la ora 18:00, în emisiunea pe care o prezintă alături de Ștefan Ciuculescu. Iată cum explică vedeta absența din mediul online!

Bianca Comănici a fost diagnosticată cu COVID-19! Cum se simte vedeta WOWbiz: „Am aflat că e Omicron”

Pe rețelele de socializare, în urmă cu câteva zile, Bianca Comănici și-a anunțat fanii, fără alte explicații, că va lua o pauză de la internet pentru câteva zile.

Mai mult, ea le-a promis internauților că le va dezvlui și motivul cât de curând. Ei bine, iată că a venit și momentul! Se pare că Bianca Comănici s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 și, conform normelor în vigoare, ea trebuie să stea pentru câteva zile în izolare la domiciliu.

Totuși, pentru că nu a vrut să-și dezamăgească publicul, aceasta a prezentat alături de Ștefan Ciuculescu emisiunea „Bărbați vs. Femei”, de la ora 18:00. Vedeta WOWbiz a venit cu mai multe detalii despre starea ei de sănătate.

Ștefan: „ Sunt singur, dar m-am obișnuit în ultima perioadă să fiu singur. Scumpa mea colega se ținea de șotii, până chiar nu a mai venit. Scumpa mea colegă Bianca trece prin niște schimbări. Că e de bine sau de rău vom vedea săptămâna viitoare. Aș vrea să intrăm în direct și cu ea. Îmi e dor să îi aud graiul”

Bianca: „Mă bucur mult că a venit plăcuța și la noi. Am muncit mult și noi și toată comunitatea să fim cât mai mulți. Îmi pare extrem de rău că nu sunt lângă tine. Din păcate, oamenii nu știu ce se întâmplă cu mine. Am lipsit puțin de pe social media, din cauza faptului că nu m-am simțit deloc bine. Sunt însărcinată cu Ștefan (n. red. gluma făcută de Bianca). Nu, eu sunt doar o fire foarte pozitivă. Din păcate, am COVID. Duminică am aflat, dimineața. Starea de rău o am deja de câteva zile. Pe 13 ianuarie am pus un story în care am pus că mă simt bine și nu înțelegeam de ce. Ulterior am aflat că am COVID. Am făcut test pentru siguranță, pentru că ieri am avut filmări de făcut, iar testul a ieșit pozitiv.(...)

Ieri m-am simțit puțin mai bine, dar astăzi m-am simțit din nou rău. Mi-am dorit astăzi să fiu alături de voi. Am simțit că anumite persoane s-au gândit într-adevăr la mine, chiar daca nu știau ce s-a întâmplat. Sunt vaccinată și am citit simptomele pe internet și ar putea fi Omicron”.

