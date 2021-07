EXCLUSIV Zanni, declarații despre experiența Survivor România! Cum se simte câștigătorul: „N-am mai dormit de patru zile”

Zanni și jurnalista Cornelia Ionescu, în Republica Dominicană [Sursa foto: Captura Video] 14:19, iul 12, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Zanni, noi declarații în calitate de marele câștigător al competiției Survivor România 2021. Faimosul a intrat în direct din de la aeroport, în cadrul emisiunii „Ștafeta mixtă”. Tânărul artist a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre ultimele zile. El a mărturisit că nu a mai dormit de patru zile, iar concurenții au petrecut din plin în Republica Dominicană.

„Șchiopătez puțin, vreau să mă refac. Vreau să stau o lună și să nu fac nimic. Suntem aici pe caterincă, bem de ne spargem, facem ce n-am făcut în șase luni de zile, în limita bunului simț. Eu n-am mai dormit de patru zile. O petrecere trebuie să fie mai gălăgioasă”, a declarat Zanni.

Zanni le-a mulțumit tuturor fanilor și persoanelor de acasă care l-au votat și susținut. El a mărturisit că a ajuns atât de departe datorită lor. El așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va vedea prietenii și susținătorii la aeroport.

„Îi salut pe toți oamenii de acasă. Le mulțumesc din tot suflețelul meu foarte mare, că m-au susținut până la capăt. Ajung la aeroport cu visul îndeplinit. Ăsta era cel mai mare clișeu la Survivor, că vrei să îți îndeplinești visul. Oamenii de acasă îți îndeplinesc visul, nu noi. Nu știu cum o să mă simt în momentul ăla, sper să fac față situației, sper să nu mă copleșească emoțiile. Știu că vor fi și băieții de la studio”, a mai spus Faimosul, în exclusivitate pentru „Ștafeta mixtă”.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Zanni, declarații în exclusivitate pentru „Ștafeta mixtă” [Sursa foto: Captura Video]

Zanni, despre povestea lui de viață: „Nu vreau să îi fie nimănui milă de mine”

Zanni a mărturisit că a fost pe cât se poate de adevărat în competiție și nu a afișat o mașcă în fața oamenilor de acasă. Faimosul a reușit să își stăpânească emoțiile.

„Știam clar că vin într-o competiție unde mulți se vor preface și își vor ascunde sentimentele. Eu am spus că o să vin și o să arăt ceea ce simt. Când am vrut să râd am râs, ăsta e omul, suntem făcuți din emoții. N-am ce să ascund la mine, sunt împăcat, mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Îmi era rușine să recunosc, am și eu momentele mele sensibile. Când mă mai întrebau oamenii de viața mea personală îmi era rușine să le explic situația mea, să mă deschid prea mult. Mi-am dat seama că trebuie să accept cine sunt”, a continuat câștigătorul Survivor România 2021.

Zanni, ultimele clipe petrecute în Republica Dominicană! Cum s-a distrat alături de Faimoși

Întrebat de ce a încercat să ascundă tot mai mult povestea sa de viață, Zanni a declarat că nu a vrut să fie votat pentru că era un caz social. Concurentul a mărturisit că s-a bazat pe aptitudinile sale fizice și psihice, nu pe partea socială.

„Eu nu vreau să îi fie nimănui milă de mine. Știu că sunt puternic, sunt un miștocar. Nu am nevoie de oamnei care să susțină o cauză din milă, nu mă bazez pe ea. Povestea mea nu mi se pare una dramatică. Eu sunt obișnuit cu greul. N-am intrat cu povestea mea pentru că știu clar că e un public care e ușor de atins dacă pui povestea în față. Mie îmi place să mă bat și să mă zbat. Știam că sunt capabil și că pot supraviețui pe orice plan. Știam că pot să le fac pe toate și că pot să fiu din ce în ce mai bun. N-a fost nevoie să vin cu nicio poveste pentru că povestea mea de viață a fost în trecut. Mă concentrez pe ce vreau să am de acum încolo. Cine trăiește în trecut este pentru că nu mai poate să contureze nimic în viitor. Si eu sunt sărac, dar mi-am spus povestea râzând”, a mai spus Faimosul.