”Există oameni care te dau afară” Simona Gherghe a încheiat colaborarea. Ce anunț a făcut prezentatoarea în online

In articol:

Simona Gherghe este una dintre prezentatoarele cu ștate vechi de la noi, trecând de-a lungul timpului pe la pupitrul știrilor, la cârma unei emisiuni sociale, acum fiind moderatoarea unui show matrimonial.

Iar pe lângă viața profesională, dincolo de camerele de filmat, vedeta și soțul ei sunt implicați și în alte proiecte, care le rotunjesc veniturile de familie.

Citește și: Simona Gherghe, ținta unui val de controverse, după o afirmație făcută în direct! A fost acuzată că s-a legat de aspectul fizic al unei concurente: "A fost o glumă proastă, îmi cer încă o dată scuze!"

Simona Gherghe a pus punct unui capitol al vieții sale

Însă, necazul a dat acum peste ei, căci nu toate le merg ca pe roate. Conform spuselor prezentatoarei, recent a încheiat una dintre colaborările pe care le avea.

Și asta pentru că, notează ea, nu a făcut nimic greșit, doar și-a spus punctul de vedere, nedorind să facă anumite compromisuri.

Citeste si: Mama Geta, comportament ilegal la volan- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

Astfel, pentru că viziunea sa și a celorlalți nu coincidea, în cele din urmă, s-a ajuns la încheierea contractului dintre ei.

Vestea că a închis un capitol al vieții sale a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că, inițial, prezentatoarea nu a mărturisit despre ce proiect este vorba.

Motiv pentru care mulți internauți au crezut că, de fapt, Simona Gherghe a fost dată afară de la cârma emisiunii de iubire, ceea ce nu este adevărat.

Și asta pentru că, ulterior, ea a deslușit misterul, menționând că a dorit să facă totul public pentru că este o mare susținătoare a libertății de exprimare și a faptului că doar prin exemple de acest fel generațiile viitoare pot deveni oameni sinceri, loiali și încrezători în ei, ci nu pentru că nu va mai apărea pe micul ecran.

Citește și: Simona Gherghe, la capătul puterilor! A vorbit pentru prima dată despre asta, fără ocolișuri: „Asupra mea are un efect devastator. Eu de 2 nopți nu dorm”

”Azi am trăit una dintre cele mai mari dezamăgiri ale vieții mele. Nu credeam că, în 2022, la 33 de ani de la Revoluție, încă există oameni care, dacă nu zici ca ei, nu că te sancționează, nu că te ceartă. Nu! Te dau afară! Delictul? Faptul că am spus ce gândesc și ce simt. Libertatea! Libertatea să spui ce gândești! Să lupți pentru asta! E poate cea mai importantă lecție pe care le-o dați copiilor voștri.

P.S. Situația povestită mai devreme e legată de o colaborarea din viața noastră privată. Totul e ok cu emisiunea. Și totul e ok cu noi. Am simțit să scriu despre cât de important e, cred eu, să spui ce gândești și să nu faci compromisuri. Și să respecți o promisiune. Dar toate se întâmplă cu un scop. E o lecție și asta”, a scris Simona Gherghe, pe pagina sa de Instagram.

Simona Gherghe a încheiat colaborarea [Sursa foto: Instagram]