Reporterii WOWbiz.ro au reușit, în exclusivitate, să pună mâna pe scrisoarea redactată de Leo de la Strehaia prin care ””Prințul Țiganilor” îi cere lui Moș Crăciun... dreptate.

Mai exact, Leo de la Strehaia i-a trimis o scrisoare lui Moș Crăciun în care precizează că personajul de poveste este chiar prim-ministrul Ludovic Orban și în care atrage atenția că este victima procurorilor care îl cercetează în diverse dosare penale și pe care îi acuză că s-ar fi îmbogățit pe căi cel puțin discutabile. Redactată cu câteva greșeli de scriere, scrisoarea pentru Moș Crăciun vrea să îi atragă atenția lui Ludovic Orban asupra unor procurori care, susține Leo de la Strehaia, s-au îmbogățit prin mijloace suspecte și, pe lângă că propune să pună pe urmele ”suspecților” echipe de paparazzi, ”Prințul Țiganilor” încearcă ”să-l atingă” la inimă pe Ludovic Orban: ”Doar în dumneavoastră mai avem încredere”.

Leo de la Strehaia, mandat de arest preventiv pentru 29 de zile

Leo de la Strehaia a fost arestat preventiv, după apelul făcut de Parchetul Judecătoriei Sectorului 1. Decizia a fost luată de judecătorii Tribunalului București după ce pe 18 iulie, Leo de la Strehaia, pe numele lui real Stelică Ion Mihai, a fost reținut pentru 24 de ore. ”Vi s-a prezentat faptul cum că eu și fiul meu am fi înșelat o firmă, dorindu-se cu orice preț arestarea noastră, însă nu s-a reușit deoarece în România, trebuie să recunoaștem, nu toți magistratii sunt corupți, sunt magistrați care au smerenia și Binecuvântarea lui Dumnezeu. (...) Am avut, sincer, șansa ca un judecator să judece cauza noastră la modul imparțial, în baza probele din dosar, ascultandu-mă cu deosebită atentie, fără să mă cenzureze la cuvânt! Nu am avut acces la dosarul penal să pot cunoaște acuzația si probele ce ni se impută, și nici avocatul meu ales. Organul de cercetare penală și procurorul trebuiau să-mi ofere și să-mi respecte dreptul legal de a studia dosarul, și să nu interzică studiul, ceea ce este foarte grav, incalcându-mi-se dreptul la apărare și egalitate de șanse în justiție, drepturi fundamentale prevăzute de Constituția României”, spunea, pe atunci, Leo de la Strehaia.

Mai mult decât atât, Leo de la Strehaia consideră că procurorii au făcut o serie de abuzuri, motiv pentru care, alături de avocatul său, le va face o serie de plângeri penale. ”Adevărul despre ceea ce mi se impută îl veți cunoaște din punct de vedere juridic în concret după ce voi avea acces la dosarul penal. Cert este că este vorba de o plată de un miliard două sute lei vechi cu plata la termen, adică peste 45 zile cu bon la ordin. Deși scadența este la termenul mai sus menționat, după 5 zile vine poliția și mă acuză pentru înșelăciune, biletul la ordin era emis de Banca, nu era nimic fals, totul este foarte legal, și sunt acuzat pentru înșelăciune. Dar cum poți fi acuzat când plata trebuia să se facă în septembrie 2019, fapta nu există decât după termenul scadent? (...) Organele de cercetare penală la perchiziție mi-au terorizat vecinii și îmi cer scuze față de aceștia! Suntem în ROMÂNIA și vrem, nu vrem, așa se face justiție în anul 2019, cu presiuni și fără probe! Evident că domnul avocat, după ce va studia cu deosebită atenție probele din dosar și procedurile efectuate, va începe să formuleze plângeri penale față de persoanele care se fac vinovate de cercetare abuzivă și represiune nedreaptă, dovedindu-se în final nevinovăția mea și a fiului meu la Secția de investigați a infracțiunilor din justiție, a magistraților, la Inspecția judiciară”, a mai spus Leo de la Strehaia.