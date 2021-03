Faimoșii răstoarnă scorul și câștigă imunitatea la Survivor România. Punctul decisiv a fost adjudecat în proba de ștafetă. Zanni: „Sunt mândru de echipa mea!”

In articol:

Victorie spectaculoasă a Faimoșilor în primul meci pentru imunitate din această săptămână la Survivor România. Jocul a fost decis în proba de ștafetă, după ce Cătălin Moroșanu a adus egalarea pentru echipa lui, la scorul de 9-9.

Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România

Faimoșii s-au impus în fața Războinicilor cu scorul de 10-9, după ce au fost conduși cu 5-0, în meciul pentru imunitate. Sălbaticii au câștigat provizii importante de constau în două kilograme de mălai și două de cartofi și câte un kilogram de morcovi, ceapă, ardei gras, ardei capia, roșii și praz, dar și 500 de ml de ulei.

Mai mult, Faimoșii vor avea parte de un consiliu liniștit, pentru că e rândul Războinicilor să facă nominalizări. Zanni a declarat că este mândru de colegii săi și este sigur că echipa va rămâne unită și de acum înainte. „Mi-am dat seama de când sunt la Survivor că sunt un tip elegant, cu sentimente. Mă simt foarte bine,am avut multe emoții, am trăit la fel de la primul la ultimul punct. Sunt mândru de formația care suntem acum, suntem o echipă fericită și așa o să rămânem”, a spus Zannidache.

Ana Porgras : Sunt extrem de mândră de Zanni, i-am spus că am încredere în el. Sunt mândră de toată echipa, atunci când nu a reușit unul să aducă punct, au adus ceilalți. A fost un meci cu intensitate mare.

Faimoșii la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Cătălin Moroșanu: Nici dacă voiam să regizăm vreo ștafetă sau joc nu ar ieși cum a fost astăzi.

Faptul că am adus punctul de 9 -9 a contat pentru mine și pentru echipă. Toți am contribuit, am avut energie pozitivă, Dumnezeu e băiețaș.

Starlin la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Războinicii, dărâmați de înfrângere la Survivor România

În proba de ștafetă s-au confruntat Ana Porgras, alături de Zanni din tabăra roșie și Sindy cu Starlin de la Războinici. Concurenții din echipa albastră sunt nevoiți să facă nominalizări pentru eliminare, după ce au pierdut meciul de imunitate în fața Faimoșilor.

Starlin susține că a trăit cel mai tensionat meci de la debutul competiției. „Mă simt nasol, a fost cel mai wow meci de când suntem la Survivor, nu mă așteptam să avem noi consiliu de nominalizare. Am pierdut la ștafeta, am dat tot ce am putut pe traseu”, a spus Războinicul.

Sindy: Sunt tristă, mă bucur că mă adus două puncte, dar nu a fost finalul nostru. Toată lumea a fost bună pe traseu, dar presiunea ștafetei e foarte mare. Am încercat să dau tot ce am putut. Mai și pierdem, mergem mai departe.

Albert Oprea: Am intrat primul pe traseu, am avut o stare bună, am mâncat ieri, nu aveam cum să pierdem. Nu ne mai gândeam, și dintr-o dată 7-5. Îi felicit pe Faimoși, au fost incredibii. Noi am dat totul pe traseu, mergemla consiliu și sper să câștigăm al doilea meci de imunitate.