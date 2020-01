Elodia Ghinescu, avocata ucisă - potrivit anchetatorilor - de soțul Cristian Cioacă, a stat până la 18 ani în casa familiei din satul argeșean Cândești. Avocata dispărută fără urmă în 2007, a fost până la urmă declarată moartă de autorități, soțul ei, polițistul Cristian Cioacă, fiind condamnat la ani grei de închisoare pentru uciderea ei.

Citeste si: Gheorghe Dincă poate scăpa cu doar câțiva ani de închisoare! Ipoteză-bombă: ”monstrul din Caracal” nu poate fi condamnat pentru omor

Elodia și-a trăit copilăria și adolescența in satul Cândesti, aflat la 4 kilometri de Câmpulung Muscel, în casa familiei, transformată acum câțiva ani în pensiune. Eventuala dezvoltare a pensiunii familiei Elodiei are la bază și zona bogată în resurse naturale, dar și investițiile în drumuri și infrastructură făcute de primăria din localitate în ultimul an. În cimitirul din Cândești se află și ”mormântul” Elodiei, familia punând simbolic fotografia dispărutei pe mormintele bunicilor ei.

Citește CONTINUAREA materialului pe știrilekanald.ro!