Familia lui Romică Țociu s-a mărit! Actorul, bunic pentru a doua oară: „Am plâns de bucurie”

In articol:

Veștile bune ale zilei vin chiar de la marele artist Romică Țociu. Acesta a anunțat chiar în cursul dimineții de astăzi că a devenit pentru a doua oară bunic și este în culmea fericirii!

Cum a primit Romică Țociu vestea că este bunic pentru a doua oară

Romică Țociu a primit cea mai frumoasă veste chiar în această dimineață. Partenera de viață a fiului său cel mare, Cătălin, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, de peste 3 kilograme, pe care au numit-o Sofia Ioana.

Prima poză cu nepoata lui Romică Țociu[Sursa foto: Facebook ]

La aflarea veștii, actorul a mărturisit că nu a stat prea multe pe gânduri și a început să sărbătorească. Încă de la primele ore ale dimineții a închinat un pahar de șampanie în cinstea venirii pe lume a nepoatei sale. Artistul a început deja să se mândrească cu nepoata sa și este fericit că cea mică seamână mai mult în partea lui de familie.

Citeste si: Tragedie de Valentine’s Day la Iași! O plimbare în doi s-a terminat dramatic, sub roțile unui tren de călători. Manevra greșită care a ucis doi tineri frumoși – GALERIE FOTO/ VIDEO- bzi.ro

Citeste si: Zi mare pentru Romică Țociu! Ce surpriză i-au pregătit membrii trupei Prestige Orchestra!

„Am deschis şampania încă de dimineaţă! Am plâns de bucurie, avem în sfârşit pereche! Ieri, în timp ce filmam pentru Te cunosc de undeva! gândul meu era doar acasă, la copii, pentru că nora mea ajunsese încă de ieri la spital. In dimineaţa aceasta ne-au dat vestea cea mare: a venit pe lume Sofia Ioana! Are 3,1 kg, este sănătoasă, nu e plângăcioasă deloc şi seamănă, de data asta, în partea noastră! Îi mulţumim din suflet doamnei doctor Delia Grădinaru, care ne-a fost alături şi de această dată, dar şi moaşei, doamnei Gabriela, prietena soţiei mele! Le-am ştiut pe mâini bune şi asta a contat enorm pentru noi! De-abia le aşteptăm acasă!”, a mărturisit actorul.

Cum a reacționat actorul când a devenit bunic prima dată

În urmă cu doi ani, în 2018, Cătălin l-a făcut pe Romică Țociu bunic pentru prima oară, iar vestea l-a luat prin surprindere pe actor, care a recunoscut că la acel moment nu se aștepta să fie pus în rolul ăsta atât de devreme, mai ales că nu se simțea nici pregătit.

Cu toate acestea, artistul s-a bucurat enorm și a așteptat cu sufletul la gură venirea pe lume a neoțelului său.

Romică Țociu[Sursa foto: Facebook ]

Romică Țociu povestea că atunci când a primit vestea că fiul său și iubita lui așteaptă un copil a scos de la naftalină o palincă și a început să bea.

Citeste si: Ce face Romică Țociu în pauzele de publicitate de la ”Te cunosc de undeva”! Cum a fost surprins de paparazzi VIDEO EXCLUSIV

„Vrei să îţi spun sincer? Încă nu sunt pregătit. Încă îmi caut vorbele, încă îmi caut starea.. Bucuria mi-am găsit-o pentru că e cu adevărat o bucurie să devii bunic. E adevărat că m-a luat prin surprindere vestea asta. Am primit-o în picioare, după aceea m-am aşezat jos.

Am băut o sticluţă de... primisem de la nişte prieteni o palincă mai deosebită, nici nu ştiu când am pus pahar cu pahar. Îţi dai seama că întâi a discutat cu mama ei şi au repetat, şi-au căutat cuvintele. Sincer să fiu, asta nu este o veste pe care o primeşti în fiecare zi”, a declarat Romică Țociu la vremea aceea.