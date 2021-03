Familia Mellinei, dezvăluiri sincere despre Războinică! Care este, de fapt, relația dintre Musty și concurentă: "S-a apropiat mai mult..."

In articol:

Familia Mellinei a făcut dezvăluiri despre concurenta din echipa Războinicilor. Care este, de fapt, relația dintre Musty și Războinică?!

În cadrul emisiunii Teo Show, mama, tata, dar și sora Mellinei au vorbit despre evoluția concurentei în competiția Survivor România, dar și despre relația pe care a avut-o cu Musty în emisiune.

Mama Mellinei- Da, cred că este mai greu, se vede o schimbare. De ce cred că s-a apropiat mai mult de Musty.. Pentru faptul că el este un pic mai matur, în comparație cu ceilalți concurenți. Cred că d-asta s-a apropiat mai mult, simțea nevoia de, cum a și spus, de tati, de partea asta de familie și cred că asta, mai ales la început, a ajutat-o să treacă peste problemele pe care le-a avut. Musty cred că a ajutat-o.

În continuare, membrii familiei au vorbit despre faptul că Războinica a fost numită o persoană cu două fețe.

Mellina[Sursa foto: Captură KANAL D]

Mama Mellinei- Nu știu, eu nu o cunosc așa. Poate pentru faptul că ea spune totul direct și poate din cauza asta. Nu este genul Mellinei să fie( nr. cu două fețe). E directă! Nu poți să știi ce s-a întâmplat acolo și lumea vede diferit.

Musty, declarații sincere despre Mellina

Totodată, tot în cadrul emisiunii Teo Show, a vorbit și Musty despre Mellina. Fostul concurent de la Survivor România recunoașe faptul că nu a fost atât de prietenos cu Războinica de la început, însă lucrurile s-au schimbat pe parcurs. Ba chiar mai mult, fratele lui Kamara își dorește ca prietena lui să ajungă în finală.

Musty si tatal Mellinei[Sursa foto: Captură KANAL D]

Musty- Tot ce pot să vă zic este că Mellina este o fată foarte, foarte puternică și că a crescut foarte mult acolo. Prima lună nu prea o suportam pe Mellina. Se băga în orice discuție pe care o aveam..S-a dat la o parte și după ne-am apropiat foarte mult, adică chiar am început să ne cunoaștem ca persoane, iar asta a ajutat foarte mult. Asta m-a și apropiat de ea. Are voință foarte puternică și crește zi de zi. Când vede că ea câștigă, are o forță și mai mare în ea... Eu am zis că o văd în finală și chiar cred asta, pe ea, pe Starlin, pe Albert.. Îmi doresc să fie de la noi.