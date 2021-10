Femeia care a încercat să o omoare pe Mirela Vaida cu un bolovan va fi trimisă în judecată, dar nu pentru tentativă de omor! Ce au decis magistrații

In articol:

Toată lumea a văzut și a revăzut imaginile în care Mirela Vaida este atacată, în direct, de o femeie care a intrat goală cu un bolovan în mână pe care l-a aruncat, fără niciun fel de remușcare, către prezentatoarea TV.

Imaginile sunt dramatice și cu un puternic impact emoțional. Pe chipul vedetei se poate citi groaza și frică, căci a fost la un pas să fie zdrobită de o piatră care cântărea nici mai mult, nici mai puțin de 3 kilograme. Bineînțeles că Mirela Vaida a acționat pe cale legală și spera să i se facă dreptate în acest caz, mai ales că este amenințată cu moartea de această femeie de mult timp, iar acum agresoarea a trecut și la fapte și nu doar o dată, ci a încercat să-și ducă planul la bun sfârșit de două ori. Din fericire, aceasta a fost oprită la timp de fiecare dată.

O instanță de judecată a luat primele decizii în cazul Antoanelei Grigoraș, cea care a încercat să o ucidă pe Mirela Vaida. Femeia va fi trimisă în judecată, dar nu pentru tentativă de omor, ceea ce a declarat ea însăși că a încercat, ci pentru că a intrat fără permisiune în platoul emisiunii pe care blondina o prezintă și pentru că a alergat dezbrăcată.

„Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data de 14.06.2021 emis în dosarul de urmărire penală nr. 3020/P/2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1 Bucureşti, privind pe inculpata GRIGORAȘ ANTOANELA- JAQUELINE, trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și violarea sediului profesional. În baza aceloraşi dispoziţii legale, constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata GRIGORAȘ ANTOANELA- JAQUELINE”, au decis magistrații.

Mirela Vaida [Sursa foto: Captură video ]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Ce spune Mirela Vaida despre decizia judecătorilor

Prezentatoarea TV este dezamăgită de decizia pe care au luat-o magistrații, dar și de atitudinea pe care a avut-o procurorul care se ocupă de acest caz.

Se pare că toată lumea este de părere că acel bolovan nu ar fi nimerit-o niciodată, motiv pentru care Antoanela Grigoraș va fi judecată doar pentru ultraj contra bunelor moravuri.

Citeste si: Mirela Vaida, mamă pentru a patra oară? A dat vestea cea mare: „Am şi ales nume pentru fetiţa noastră”

„Tot timpul spune că i-am furat banii, ba că-mi ia capul, ba că-mi taie gâtul. Astea sunt amenințări. Chiar nu se sesizează nimeni? Procurorul a întors dosarul și a zis doar pentru distrugere, adică atât, distrugere. A zis că bolovanul nu-mi nimerea mie capul. Cred că procurorul în capul lui zice: Vă victimizați cam mult. Femeia ce a făcut? A intrat și ea și a dat un bolovan. Așa și? V-a nimerit? Nu! Hai, pa, că am altă treabă! Nu e reținută nici măcar pentru amenințare, eu am cerut pentru tentativă de omor”, a spus Mirela Vaida în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

Antoanela Grigoraș: „T rebuie cineva care să dea o semnătură, că are grijă de mine și... gata! Pot să ies”

După cele două incidente, Antonela Grigoraș a fost internată cu forța la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni–Grajduri Iași, unde primște tratament de specialitate. Femeia spune că s-a vindecat și ca va ieși din unitatea medicală de îndată ce va găsi un tutore legal dispus să o îngrijească.

Citeste si: Agresoarea Mirelei Vaida, la un pas să scape de închisoare! Femeia a scăpat de acuzația de tentativă de omor, deși a atacat-o pe prezentatoare cu o bucată de bordură! EXCLUSIV

„Doctorii au zis că sunt bine acum, dar nu pot să ies până când nu găsesc un îngrijitor, un tutore. Trebuie cineva care să dea o semnătură, că are grijă de mine și... gata! Pot să ies. M-am făcut bine. Îmi mai trebuie doar cineva care să semneze pentru mine.(...) Îmi pare rău pentru ce am făcut. Nu mai fac! Lămâia m-a pus să mă dezbrac și să intru la Acces Direct. Mi-a zis că Mirela Vaida are să ne dea bani”, a dezvăluit femeia pentru spynews.ro.