O tanara englezoaica a fost batuta cu bestialitate de iubitul ei, pentru ca a venit acasa de la munca mirosind a bacon. Barbatul e vegetarian si i-a interzis si partenerei sale de viata sa consume produse de origine animala.

Snopita in bataie pentru ca nu voia sa devina vegetariana si a venit acasa mirosind a mancare. Cosmarul unei tinere din Marea Britanie. Ororile la care a fost supusa de iubitul ei

Intr-un interviu pentru presa britanica, tanara a povestit ca a fost snopita in bataie pentru ca mirosea a mancare. Desi doar ea era cea care aduce bani in casa, iubitul insista sa isi dea demisia.

"Era nervos! Mi-a luat o rochie pe care mi-am cumparat-o de ziua mea si a inceput sa o sfasie. M-am rugat in zadar de el sa nu o faca", a inceput sa spuna Bethany pentru publicatia metro.co.uk.

Chinul ei abia incepea. "A luat o sticla de otet si m-a lovit in cap cu ea. M-a batut rau! Am cazut pe podea si m-am ghemuit, incercam sa imi protejez fata cu o perna, dar el nu se oprea. Eu credeam ca ma iubeste", a explicat tanara din Marea Britanie.

Scandalul a pornit de la faptul ca tanara nu voia sa devina vegetariana precum iubitul ei. In plus, refuza sa isi dea demisia de la locul de munca. "Niciodata nu mi-am dorit sa fiu vegetariana, dar el ma facea sa ma simt vinovata pentru ca mancam carne si nu voiam sa renunt. Dupa ce m-a atacat din cauza ca miroseam a bacon, am stiut ca mi-a fost de ajuns! Gata! Acum sunt usurata ca a iesit din viata mea", a povestit britanica Bethany pentru sursa citata.