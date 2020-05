In articol:

Ce spune Turcu despre zvonurile ca s-ar fi batut cu Roxana in camera de hotel dupa ce s-au intors din Turcia, de la Puterea dragostei

Intr-un vlog postat pe Youtube, fostul concurent a lamurit situatia. Turcu neaga ca ar fi avut un conflict cu iubita lui. Alex Turcu a declarat ca intr-adevar nu mai sta in aceeasi camera cu Roxana, insa decizia nu a fost luata dupa ce s-ar fi luat la bataie. El sustine ca aveau nevoie de spatiu si de liniste, motiv pentru care Roxana s-a mutat intr-o alta camera din acelasi hotel, la cateva zile dupa ce s-au intors din Turcia.

"De ce s-a mutat Roxana din camera? Ca ne-am batut, ca Turcu a batut-o ca Turcu i-a spart capul! Ma amuza! Ati ajuns sa credeti orice. Nu mai puneti botul la tot ce e pe internet, intai zic sa va documentati, abia dupa aia sa spuneti daca e asa sau nu. Vreau sa lamuresc situatia. Noi stam in carantina. Zilele trec, e un spatiu foarte mic, cred ca sunt 5-6 metri patrati. Va dati seama ca dupa o zi, doua, e obositor sa stai in aceeasi camera cu aceeasi persoana. Te deranjeaza unele chestii. Nu e normal sa stai atatea zile inchis, sa nu iesi deloc pe afara. Trebuie sa ne adaptam la aceasta perioada, nu avem ce face. Perioada asta ne-a linistit. Eram foarte agitati, bulversati in emisiune, erau tot felul de discutii care nu isi aveau rostul.

Am stat in aceeasi camera 2-3 zile si am decis sa ne mutam separat, ca e mai bine asa. Trece mai repede carantina, ne odihnim mai bine. Nici nu aveam loc amandoi in pat. Camera e mica. E chestie de confort. Nu a existat nicio bataie. Nu ne-am batut, nu i-am spart gura. Am vazut ca multa lume abereaza, dar vor plati. Garantat! Ori prin lege, ori nu stiu, prin alte cai. Dumnezeu le rezolva pe toate! Karma chiar exista, m-am convins pe pielea mea. Nu s-a intamplat nimic, am vrut sa va lamuresc. Eu si Roxana ne intelegem bine, avem respect unul pentru celalalt. E numai treaba noastra ce facem, ce vom decide. Nu priveste pe nimeni. Nu mai suntem in emisiune, tot despre Turcu si Roxana vorbiti? Acum chiar sunt linistit", a declarat Alex Turcu, fostul concurent de la Puterea dragostei, in vlogul de pe canalul sau de Youtube.

Unele zvonuri spunea că Roxana și Turcu s-ar fi luat la bătaie la întoarcerea din Turcia, chiar în camera de hotel. Cei doi au făcut un scandal atât de mare, încât turiștii cazați în hotel au sunat la poliție.

„Se pare că Turcu și Roxana s-au luat la bataie în hotel, în carantina unde stateau. A venit Poliția, i-a despărțit, pe unul l-a mutat în altă cameră sau alt hotel, nu știu prea bine. Am înțeles că unul dintre ei e avariat, oare cine?", au spus Rea și Tina într-un vlog. „Cei doi nu mai stau în aceeași cameră, unul a plecat, ca să nu se omoare, nu de alta. Se pare ca Turcu i-a spart buza", au mai declarat Rea și Tina.