Femeie singură și frumoasă își face viața pe terasă! Cineva a facut–o pe Lidia Buble să zâmbească non-stop, la restaurant

In articol:

Lidia Buble a vorbit fara incetare la telefon si s-a amuzat teribil, iar noi nu excludem posibilitatea ca un domn sa-i fi facut ziua mai frumoasa cantaretei.

De cand a pus capat relatiei cu Razvan Simion, Lidia Buble a devenit un adevarat subiect pentru tabloid. Toti au asteptat ca frumoasa cantareata sa

se afiseze, la un moment dat, cu noul iubit. Zvonurile nu au intarziat sa apara si despre Lidia Buble s-a speculat ca s-ar fi iubit pe ascuns, in aceasta perioada, cu doi barbati celebri: Cornel de la Vunk si fratele Elenei Gheorghe, Costin. Artista si-a vazut insa linistita de viata ei si a declarat, de fiecare data ca nu si-a refacut inca viata.

Lidia Buble, conversatie la telefon[Sursa foto: Imagini paparazzi]

Lidia Buble, prinsă de paparazzii WOWbiz.ro la o terasă din Capitală

Zilele trecute, fosta iubita a lui Razvan Simion a mers sa manance la o terasa de fite. Imbracata ca de o gala “Bravo, ai stil!”, Lidia a fost toata un zambet. Femeia a vorbit non-stop la telefon si nu de putine ori a ras cu gura pana la urechi.

Citeste si: Bill Gates anunță două dezastre mondiale- bzi.ro

Citeste si: Lidia Buble, mesaj uluitor! Ce a răspuns artista când a fost întrebată dacă este gravida

Lidia Buble și Răzvan Simion, ruptură definitivă

Răzvan Simion a fost cel care a făcut anunțul despărțirii. Matinalul a publicat un mesaj pe Instagram.

"Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit.

Citeste si: Lidia Buble, din nou îndrăgostită? Fotografia care a dat-o de gol

De mâine vreau să o văd pe Lidia

Distribuie pe:







fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipa și construim proiectul muzical și în rest doi...foști iubiți.... actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt înțelept.Copilul râde:"Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!"Tânărul cântă:"Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!"Bătrânul tace:"Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!"L.B.Viața frumoasă, Suflețel!”, a scris Răzvan Simion , pe contul lui de Instagram, in iunie 2020.