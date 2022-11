Fiica Ioanei Ginghină a crescut! Actrița a dezvăluit cum se înțelege acum cu Ruxandra: „Se enervează, trântește, eu dau din umeri”

In articol:

Ioana Ginghină are un singur copil, o fată pe care actrița o iubește ca pe ochii din cap. Vedeta s-a înțeles mereu bine cu fiica sa, iar cele două sunt destul de apropiate.

Unele lucruri s-au mai schimbat însă odată cu trecerea timpului, când Ruxi s-a transformat dintr-o fetiță într-o adevărată adolescentă.

Vedeta a dezvăluit ce relație are cu fiica ei, acum că a devenit adolescentă. [Sursa foto: Captură foto]

Ioana Ginghina a dezvăluit cum s-a schimbat relația cu fiica sa

Fiica îndrăgitei actrițe a crescut, așa că nu mai este la fel de liniștită cum era obișnuită mama ei înainte. Dacă cu ceva timp în urmă Ioana îi alegea multe haine, iată că acum fiica acesteia își dorește să fie mult mai independentă și să ia propriile sale decizii.

„Până acum un an, eu îi cumpăram haine. Era mulțumită și mai lua și de la mine, dacă îi plăcea ceva. „Asta, mi-o dai mie”, iar eu îi spuneam, „Ia-o”. Și asta era. Dar acum a început, vede la colege, le întreabă de unde are și eu acum nu mai cumpăr fără știrea ei. Mă duc cu ea și își cumpără sau online, dacă-i e lene să meargă cu mine, dar da, a început și ea ușor, ușor să se umple. Are și ea dulapul ei pentru haine. Mai veneam eu și mai umpleam golurile din dulapul ei cu câte o plapumă, prosoape și îi spuneam „Le pun la tine în dressing”. Acum zice; „Ia ia-ți tu prosoapele de aici, că nu mai e loc”. E adolescentă, a făcut 14 ani, are și buletin și începe să o intereseze și pe ea partea aceasta cu vestimentațiile.”, a povestit artista pentru Viva.

Actrița spune că s-a obișnuit cu anumite reacții pe care fiica ei le are acum și la care nici nu s-ar fi gândit înainte. Până la urmă, vedeta știe că este normal, pentru că așa se manifestă de cele mai multe ori adolescenții.

Artista spune că fiica ei are momente în care, atunci când nu îi convine ceva, trântește lucruri. Totuși, cele două încă se înțeleg foarte bine și sunt apropiate, iar uneori fac și diferite activități împreună.

„Se enervează, trântește, eu dau din umeri. Asta este. Deja sunt imună la toate lucrurile acestea și e foarte bine că nu se nasc conflicte. Adică noi nu ajungem să ne certăm. 'Nu stau să discut acum cu tine. Du-te, liniștește-te. Vorbim'. După aceea, tot ea vine. Eu am o vorbă tot timpul: 'Tu ai nevoie de mine, deocamdată. Eu zic să-ți vezi interesul, măi fată'. (râde). Pentru că ea știe. Eu îi cer foarte puține lucruri și astea sunt: respect, în primul rând, și doi, să își vadă de școală. Atât! În rest, ea știe că orice este negociabil”, a mai spus artista.