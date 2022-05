Fiica lui Aurelian Preda, îngropată în datorii după decesul tatălui său! Anamaria a ajuns în instanță

In articol:

Anamaria Preda, fiica lui Aurelian Preda, trece printr-o situație deloc plăcută. Au trecut mai bine de șase ani de când regretatul artist s-a stins din viață, iar în urma sa a rămas multă durere și suferință, însă și foarte multe datorii, cu care tânăra se luptă în prezent.

În cadrul unui interviu recent, Anamaria a dezvăluit ce sumă de bani achită lunar la bancă, explicând că de curând a fost chemată și în instanță. Deși încă de la moartea tatălui său se confruntă cu o grămadă de probleme de ordin financiar, tânăra încearcă să treacă peste toate cu zâmbetul pe buze.

De ce a fost Anamaria chemată în instanță

Anamaria avea vârsta de doar 16 ani atunci când tatăl său a trecut în neființă, iar de atunci se confruntă cu mai multe probleme de ordin financiar, luându-și angajamentul de a se ocupa de tot ceea ce i-a rămas părintelui ei pe această lume, iar de la o zi la alta, apare o nouă datorie pe care trebuie să o achite.

Mai mult decât atât, recent, tânăra a primit chiar o citație, fiind chemată în instanță, din cauza unei datorii de aproximativ 5.000 de euro pe care Aurelian Preda ar fi avut-o la un dezvoltator imobiliar.

„Pe 2 februarie am primit o citație la apartamentul unde plătesc rate deja. (...) Tatăl meu a achiziționat apartamentul in iunie 2016. Se spune că trebuie achitată până în septembrie 2016. M-au chemat in Instantanță. Este o sumă de 4.500-5.000 de euro la mijloc. Domnul susține că există o chitanță prin care tata ar fi imprumut o astfel de suma de la el. Încerc sa scap cat de mult pot de toate datoriile tatălui meu. Mai este creditul bancar pana in anul 2039”, a

Tânăra își dorește să vândă apartamentul părintelui său

declarat Anamaria Preda, pentru un post TV.

Anamaria Preda a mai declarat că vrea să vândă apartamentul tatălui ei pentru a achita creditul bancar făcut de părintele său pentru respectiva locuință. Pe lângă asta, fiica lui Aurelian preda a mai explicat că din banii care i-ar mai rămâne și-ar dori să-și achiziționeze o locuință mai mică.

"Vreau să-l vând si sa îmi achit datoriile. Să scap de toate și să mă axez pe mine. Daca l-aș vinde, aș achita rata la bancă și de restul mi-aș lua o casă mică, că nu am nevoie de un apartament atât de mare. Tata oricum nu a locuit prea mult acolo, nu ma leagă nimic de acea casa.(...)", a mai spus Anamaria Preda.

Anamaria Preda și Aurelian Preda