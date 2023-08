Fiica lui Liviu Vârciu a slăbit 10 kilograme, din cauza stresului! Mărturisirile incredibile făcute de Carmina: ”Nu prea am mâncat”

In articol:

Fiica lui Liviu Vârciu a slăbit 10 kilograme într-un timp record. Tânăra a oferit recent un interviu, unde a mărturisit toate detaliile despre situația care a dus-o la greutatea actuală. Iată ce spune Carmina despre

Fiica lui Liviu Vârciu a slăbit 10 kilograme

Carmina Vârciu este o tânără extrem de frumoasă și ambițioasă. Fiica celebrului cântăreț a devenit mai cunoscută în urma activității sale pe rețelele de socializare, precum TikTok sau Instagram. Recent, șatena a oferit un interviu, în care a vorbit despre ea și despre faptul că a slăbit 10 kilograme într-un timp relativ scurt. Aceasta a precizat că nu a ținut dietă, însă a trecut printr-o perioadă stresantă și nu prea a mai ținut cont de mesele dintr-o zi.

,,Am fost super fericită și eu că am reușit să dau jos aproape 10 kilograme, n-am ținut nicio dietă, am avut o perioadă foarte, foarte stresantă, m-am stresat foarte mult cu multe lucruri și situații, nu prea am mâncat ce-i drept, dar nu recomand, am încercat să mă mențin cu fructe, salate, mai scăpam și câte un fast-food pe acolo, dar nu foarte des”, a mărturisit Carmina Vârciu pentru spynews.ro.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Fiica Madonnei calcă pe urmele mamei sale. Lourdes s-a pozat goală și a postat pozele pe rețelele de socializare| FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: "Undeva, pierdută pe un șezlong e perfect". Ce planuri își făcea Carmina Vârciu, înainte ca WOWbiz.ro să dezvăluie cine este noul ei iubit| EXCLUSIV

Carmina este mulțumită de greutatea la care a ajuns

În cadrul aceluiași interviu, Carmina a mărturisit că își dorea foarte mult să slăbească, iar faptul că a slăbit 10 kilograme nu o supără deloc.

Fiica prezentatorului de televiziune a mai spus că a slăbit din cauza stresului, însă nu o deranjează deloc acest detaliu, mai ales că nu a afectat-o cu nimic, potrivit declarațiilor ei.

Citeste si: „N-am crezut că o să îmi vină și mie rândul niciodată și mi-a venit rândul. Deci, trebuie să pleci.” Ce comportament avea Daniel Balaciu, atunci când venea vorba de mama lui- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Totul despre drogul cristal care a ucis-o pe tânăra de 16 ani la Neamț. Psihoterapeut: ”Îți ia senzația de foame și de sete, te ține treaz într-o stare euforică”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lidia Buble, amintiri dureroase ”Am plâns și mi s-a părut că e sfârșitul lumii”- radioimpuls.ro

Totodată, frumoasa șatenă a adus în discuție o întâmplare din copilăria sa. Aceasta a dezvăluit că atunci când era mică și trecea printr-o situație stresantă, avea nevoie de ceva mâncare, ori un pachet de biscuiți, ori altceva. Se pare că situația s-a schimbat, iar în prezent, fiica fostului solist din trupa L.A

nu are poftă de mâncare când se confruntă cu anumite stări neplăcute.

,,Îmi doream foarte mult să slăbesc și îmi mai doresc să dau jos câteva kilograme. Totul s-a întâmplat din cauza stresului, dar a venit într-un mod ok, n-am avut de suferit din chestia asta, pur și simplu a venit așa la pachet cumva, că pe parcurs ce înaintezi în vârstă am observat că se schimbă anumite lucruri la mine. Când eram mică și eram stresată trebuia să mănânc ceva, să am un pachet de biscuiți ceva să mănânc, dar acum dacă mă stresez nu pot să văd mâncare, oricât de mult o iubesc, corpul nu o primește dacă sunt stresată”, a mai zis Carmina pentru aceiași sursă.