"Undeva, pierdută pe un șezlong e perfect". Ce planuri își făcea Carmina Vârciu, înainte ca WOWbiz.ro să dezvăluie cine este noul ei iubit | EXCLUSIV

In articol:

Carmin Vârciu este cu siguranță un motiv de bucurie pentru tatăl ei. Frumoasa brunetă muncește din greu și este și studentă în același timp, iar pe lângă toate acestea, am aflat că are și un proiect ce implică muzica.

Nici viața din online nu îi este străină, căci fiica lui Liviu Vârciu este extrem de activă pe Instagram și Tik-Tok, acolo unde postează în mod frecvent. Tânăra face tot felul de clipuri amuzante, iar multe dintre ele erau realizate împreună cu Iustin Chiroiu, celebrul la rândul său pe Tik-Tok.

Cei doi au fost recent surprinși împreună, în ipostaze extrem de tandre, la un festival la Constanța. WOWbiz.ro va prezentat, în exclusivitate, toate detaliile într-un articol anterior pe care îl puteți vedea cu tot cu imagini aici!

După atâta muncă, pentru Carmina Vârciu era și timpul să vină o vacanță, iar în urmă cu câteva săptămâni, frumoasa tânără ne-a dezvăluit câteva dintre ele!

Ce planuri de vacanță avea Carmina Vârciu

Înainte să aflăm cine este noul ei iubit și să îi surprindem în ipostaze tandre la Constanța, Carmin Vârciu ne-a vorbit despre proiectele ei, dar și despre planurile pe care le are pentru vara aceasta.

O vacanță la mare era chiar prima pe listă, căci fiica lui Liviu Vârciu ne-a mărturisit atunci când a avut un program extrem de încărcat și deja se simțea obosită.

În viața ei ar fi plin și un proiect ce implică muzica, însă despre acela nu a vrut să ofere prea multe detalii, lăsând ca pe viitor faptele să vorbească de la sine.

"Crede-mă că am avut ultimele luni foarte încărcate și sunt așa puțin obosită psihic. Aș avea nevoie de ceva la mare, fără telefon, undeva pierdută pe un șezlong cu foarte multă mâncare și e perfect", a spus Carmina Vârciu, la WOWnews.

Carmina Vârciu și Iustin Chiroiu, surprinși în ipostaze tandre la mare

Recent, WOWbiz.ro i-a surprins pe Carmina Vârciu și Iustin Chiroiu la cel mai mare festival de pe litoral, acolo unde cei doi nu s-au mai abținut și au dat startul gesturilor tandre.

Dacă până atunci au mai fost adesea surprinși împreună la evenimente, însă fără să dea ceva de înțeles, la Constanța au dat frâu liber sentimentelor.

Pe ritmurile muzicii, fiica lui Liviu Vârciu și celebrul tik-tok-er s-au îmbrățișat tandru și s-au bucurat de spectacol.

Deși au apărut adesea pe rețelele sociale împreună și au făcut mai multe tik-tok-uri, cei doi nu au vorbit până acum public și nici nu au recunoscut că ar avea o relație. Însă, din imaginile de pe Instagram fanii au remarcat o apropiere mai specială!

Carmina Vârciu, studentă la Jurnalism

Fiica lui Liviu Vârciu este o fată extrem de muncitoare, iar dincolo de cariera din online, tânăra este studentă la Jurnalism și are inclusiv planuri în industria muzicală. Fiica lui Liviu Vârciu îi moștenește, cu siguranță, talentul tatălui său.

"Mai am un an și termin facultatea. Studiez jurnalismul. Aș vrea altceva din sfera asta, nu reporterie, dar momentan am mai multe visuri.

Am unul, cel mai mare de care mă ocup, dar până atunci nu se zice, are legătură cu muzica. Am mai mulți artiști din România preferați. Pot să zic că Antonia e o inspirație mare pentru mine, pe lângă că e bombă. Delia îmi place din nou", a declarat Carmina Vârciu, pentru WOWnews.

