Fiica Monicăi Gabor vrea să devină pictoriţă în SUA şi pentru a-şi urma visul lucrează din greu. Încă de acum 5 ani, Irina Columbeanu a realizat mai multe tablouri, pe care le-a expus în cadrul unui vernisaj organizat, în 2015, de tatăl ei, Irinel Columbeanu. (vezi câţi bani cere Irinel Columbeanu pe maşina Bentley pe care a dat 240.000 de euro)

Una din lucrări a fost un autoportret al Irinei, evaluat la 15.000 de euro de Irinel Columbeanu. "Are valoare sentimentala, iar Irina nu vrea sa se desparta de el, de aceea am stabilit acest pret, in speranta ca nu va fi nevoie ca fiica me sa renunte la el. Daca este totusi cineva dispus sa plateasca 15.000 de euro, vom fi nevoiti sa il vindem", declara Irinel Columbeanu.

Fiica Monicăi Gabor vrea să devină pictoriţă în SUA: „Eşti incredibil de talentată!”

Între timp, Irina s-a mutat din vila din Corbeanca a tatălui ei, iar de aproape un an locuieşte în SUA, alături de mama sa, Monica Gabor, şi de iubitul acesteia, afaceristul Mr. Pink. Irina îşi cultivă şi în SUA pasiunea pentru pictat, dovadă fiind desenele şi tablourile pe care le-a creat în ultima perioadă.

Ea a postat câteva schiţe în creion, printre care o fată cu umbrelă sau un cuplu care dansează, dar şi câteva tablouri finisate: o mamă cu un copil în braţe, o casă şi un ghiveci cu flori. „Eşti incredibil de talentată!”, i-au transmis admiratorii Irinei Columbeanu.