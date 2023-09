Fiica Oanei Ioniță a aflat abia la 13 ani că fostul soț al vedetei nu este și tatăl ei biologic. Cum a trecut minora peste situația din familie? ”Suntem lângă ea tot timpul”

In articol:

Oana Ioniță și Florin Budnaru au fost împreună timp de un deceniu, până când, în decursul anului 2022, au decis de comun acord că este mai bine să se separe.

Au pornit pe căi separate și fiecare, din mariajul avut, a decis să fie părinte pentru unul dintre copiii pe care îi au.

Oana Ioniță i-a ascuns mult timp adevărul fiicei sale

Tenorul l-a luat pe Maxim, fiul pe care-l are din relația cu Oana, iar blonda a rămas cu fiica pe care o are din prima relație, atunci când a devenit mamă alături de un bărbat de origine spaniolă, pe nume David.

Doar că Isabel nu știa, până la separarea mamei sale de Florin, că acesta nu îi este și ei tată biologic.

Și asta pentru că tenorul a intrat în viața lor pe când ea era foarte mică, lucru care i-a făcut pe cei mari să nu o pună la curent cu absolut tot.

Astfel că acum, la o distanță de zece ani, copila a trebuit să înfrunte realitatea: aceea că tatăl ei nu este cel pe care-l credea a-i fi tată.

Și, deși situația nu pare a fi una ideală ori cea mai ușoară, fosta bebelușă spune că Isabel a înțeles totul și că nu le poartă, nici ei, nici lui Florin, supărare.

Mai ales că vedeta spune că a încercat să poarte o discuție matură cu Isabel, astfel încât să nu pună pe nimeni într-o lumină mai puțin bună, ci doar să sublinieze tot ce a fost bun în ultimii zece ani în familia lor.

“Ea a aflat anul ăsta, noi am încercat să ținem departe de ea asta. La 1 ianuarie i-am spus, ca să nu vină toate lucrurile năvală peste ea, ea era mică, 3 ani avea când l-am cunoscut pe Florin. Când ne-a văzut, Florin a zis că și-ar dori să fim o familie. Când a apărut Maxim lucrurile s-au schimbat, el a simțit să fie mai aproape de el, e un lucru natural, oricât de mult ai vrea să fi lângă, parcă ești puțin mai aproape de celălalt. Eu i-am zis că are suportul meu, suportul lui buni și suntem lângă ea tot timpul. Eu am încercat să îi fac o prezentare astfel încât să știe că Florin a încercat să îi fie ca un tată și să ne susțină și să fim împreună o familie. A înțeles, nu avea de ce să se supere, este o situație de viață. Noi am rămas separați (n.r. – ea și tatăl biologic al Isabelei). Eu am plecat și el a rămas acolo”, a mărturisit Oana Ioniță, în cadrul emisiunii prezentată de Cristina Șișcanu.