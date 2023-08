Oana Ioniță își vede foarte rar fiul, după ce a divorțat de tatăl acestuia! Fosta bebelușă a mărturisit prin ce trece de când a rămas singură: „Îmi este foarte greu”

In articol:

Oana Ioniță a dat o veste șocantă în urmă cu doar câteva luni, atunci când a dezvăluit că ea și Florin Budnaru divorțează, după o căsnicie de 10 ani. Cei doi păreau foarte fericiți împreună, formând o familie frumoasă alături de fiul lor, Maxim și fiica pe care fosta bebelușă o are dintr-o relație anterioară, Isabel.

Deși, în momentul în care a făcut anunțul despărțirii, Oana Ioniță povestea că ea și Florin Budnaru se separă de comun acord, alegând să păstreze o legătură normală pentru copii, vedeta a revenit cu câteva declarații neașteptate.

Citește și: „O înșela de ceva timp și a aflat de curând” O nouă despărțire în anturajul lui Cătălin Bordea! Actorul a dezvăluit tot adevărul

Oana Ioniță a mărturisit că trece printr-o perioadă extrem de grea după ce a divorțat, mai ales că se confruntă cu câteva probleme în ceea ce îl privește pe fiul ei. Maxim a fost cel mai afectat de separarea părinților săi, iar mama lui a dezvăluit chiar că acesta a renunțat la toate activitățile pe care le avea înainte. Mai mult, fosta bebelușă a mai spus că își vede extrem de rar copilul, pentru că nu poate ajunge la un consens cu tatăl lui în privința programului de vizită.

Citește și: Anda Călin l-a surprins pe Liviu Vârciu în trafic și imediat a scos telefonul. Gestul făcut de prezentatorul TV când și-a dat seama că este filmat de soția lui

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

„Îmi este foarte greu să pot avea acces la fiul meu. Și să fixez niște întâlniri care nu pot fi stabilite de comun acord. Asta pentru că fiecare are un program sau pentru că lăsăm totul la alegerea minorului. Din păcate, fiul meu a renunțat la multe lucruri care înainte îi făceau mare plăcere: înotul, engleza, matematica mentală, astronomia, orele de balet, gimnastică sau dans contemporan. Maxim este o fire foarte sportivă și dinamică. Are nevoie de provocări permanente. Sper să îi pot fi alături în toate deciziile și planurile pe care le are și să îl pot vedea mai des.Încerc să îi fiu aproape ca el să își continue activitățile pe care înainte le făcea cu drag. Și să îi ofer tot sprijinul meu. Ca acesta să fie fructificat este nevoie de doi părinți, nu doar de unul”,

a declarat Oana Ioniță pentru Fanatik.ro

Oana Ioniță alături de fostul soț, Florin Budnaru și copiii lor [Sursa foto: Facebook]

Oana Ioniță a divorțat de Florin Budnaru după un deceniu de mariaj

În urmă cu aproape 3 luni, fosta bebelușă dădea o vește șocantă. Oana Ioniță și Florin Budnaru au ales să se despartă, după ce au petrecut 10 ani împreună, crescând și educând doi copii de care sunt foarte mândri. Totuși, fosta bebelușă a mărturisit că ea și partenerul ei de viață nu se mai înțelegeau, așa că au decis să pună capăt mariajului lor, alegând să rămână discreți cu privire la viața lor personală.

Citeste si: “Suntem în 2023! Nu mai este o rușine să te desparți!” Prima declarație a Cristinei Șișcanu, în privința zvonurilor despre divorțul de Mădălin Ionescu!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții lui Robbie Robertson, liderul trupei The Band- radioimpuls.ro

Citește și: "Cine-i fericita?" Dinu Maxer, surprins în compania unei brunete misterioase. A renunțat fostul soț al Deei la statutul de burlac? Fanii au ținut să-l felicite: "Să fie cu noroc"

„La începutul acestui an am început procedura de divorț între mine și soțul meu. Decizia de a ne despărți a venit în urma diferențelor de viziune pe le avem asupra lucrurilor. Sperăm să trecem cât mai ușor și repede prin acest proces de separare. Îmi doresc să am parte de discreție pentru mine și familia mea, vă mulțumesc că sunteți alături de mine!”, a scris Oana pe rețelele de socializare.