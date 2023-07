Sfârșit de vacanță cu ghinion pentru Oana Ioniță! Ce a pățit fosta bebelușă în aeroportul din Lisabona, chiar când se pregătea să se întoarcă acasă: „A început nebunia!”

In articol:

Se pare că problemele se țin lanț de Oana Ioniță, în vârstă de 41 de ani. După ce a anunțat că divorțează de soțul ei, Florin Budnaru, fosta bebelușă a trecut din nou prin momente grele. Vedeta a participat împreună cu trei dintre elevele sale la un concurs de dans din Portugalia, însă sejurul lor a fost umbrit de o veste neplăcută chiar la final, crezând că nu o să mai ajungă acasă.

Într-o postare pe conturile sale de pe rețelele de socializare, Oana Ioniță a povestit că, în ziua în care ar fi trebuit să călătorească înapoi spre casă, după competiția din străinătate, avionul ei nu a mai decolat. Vedeta se afla în aeroport cu elevele ei și așteptau să urce în aeronava care trebuia să le ducă în România, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Partea rea, spune Oana, este că reprezentanții companiei aeriene cu care urmau să zboare nici măcar nu i-au anunțat, așa că, atât fosta bebelușă și cele trei fetiței, cât și alte sute de români, au așteptat în zadar informații în aeroport, loc mult prea mic pentru numărul de oameni ce aveau bilet pentru acel zbor.

Ba mai mult, aceștia nu au putut nici măcar să meargă să își cumpere mâncare sau apă, pentru că își făcuseră deja check-in-ul.

„ Aseară trebuia să zburăm spre casă la 20:30, ora locală din Lisabona. După ce am făcut check-in-ul și am trecut de controlul de securitate, au început întrebările: De ce nu s-a afișat zborul deși decolăm în 10 minute? Ni s-a comunicat să mergem la poartă 212 și, după controlul documentelor, am stat îngrădiți. Spațiul era restrâns pentru cei aproape 200 de români care trebuiau să se îmbarce în avion. Am așteptat așa o oră, timp în care nu ni s-a comunica nimic. Femei cu copii mici, oameni în vârstă stand în picioare sau pe jos. Din păcate nu puteam să ne întoarcem să cumpărăm apă sau ceva de mâncare. Nici măcar la toaletă nu puteam merge pentru că toți făcusem deja check-in-ul. Trebuia doar să ne preia autobuzul pentru a face îmbarcarea în avion.La 9:42 (n.r. 21.42) ni s-a spus că avionul nu mai poate decola din motive tehnice. De atunci a început nebunia! Trebuia să ne luăm bagajele de cală și apoi să ajungem în Terminalul 1 pentru mai multe detalii”, a povestit Oana Ioniță pe pagina ei de Facebook.

Oana Ioniță a trecut prin clipe de coșmar în aeroportul din Lisabona [Sursa foto: Instagram]

Unde și-au petrecut noaptea Oana Ioniță și cele trei eleve ale sale

Fiindcă zborul era anulat, iar noaptea era lungă, Oana s-a grăbit să închirieze o cazare în apropierea aeroportului, pentru a-și putea petrece acolo noaptea. Fosta bebelușă abia a găsit un apartament liber, căci toți românii blocați în aeroport și-au căutat camere de hotel pentru a înnopta, după ce visul de a ajunge înapoi acasă li s-a spulberat. Peripețiile nu s-au terminat, căci Oana a găsit cu greu cazarea în orașul necunoscut și a reușit să se pună la somn abia la miezul nopții.

„ Fără baterie la telefon cu trei copii după mine și pentru prima oară în Lisabona am reușit într-un final cu ajutorul șoferului de Uber, pe care l-am plătit suplimentar, să găsim cazarea. Am fost nevoiți să plătim suplimentar prin aplicație taxele de oraș și să îi trimitem proprietarului documentele noastre. Într-un final, în miez de noapte, am intrat în apartament. Fetele au adormit îmbrăcate din cauza oboselii. Erau pregătite ca la ora 8.00 să plecăm din nou spre aeroport”, a mai spus Oana Ioniță.

A doua zi, Oana Ioniță și fetițele s-au trezit de dimineață și s-au pregătit să meargă la aeroport, sperând că vor ajunge, în sfârșit, acasă, dar ghinionul nu s-a terminat. Fosta bebelușă și elevele ei aveau inițial un zbor programat la ora 12, care apoi s-a modificat pentru ora 15, lucru care aproape că le-a făcut să piardă avionul.

„ Dimineață când să ieșim pe ușa, am primit un mesaj că avionul va decola la 12:00. Apoi a urmat un alt mesaj că decolăm la 15:00. Am zis să mai facem un drum până la ocean măcar să vedem podul ce traversează râul Tagus. Pregătite să luăm un Uber, m-am uitat încă o dată pe aplicația de la WizzAir. Am remarcat că avionul era, totuși, la 12:00. Pentru că nimeni la telefon nu ne putea da informații de la WizzAir, ne-am grăbit să plecăm la aeroport cu riscul să pierdem zborul. Aici ne-am întâlnit cu aceiași români care așteptau de aseară zborul. Acum suntem din nou la aceeași coadă care nu se mișcă. Stăm în același loc de aproape o ora, la check-în în drum posibil spre Roma unde vom face escală, probabil, spre București”, a mai povestit vedeta.