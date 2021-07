Finala Survivor România 2021, sezonul 2. Sâmbătă, 10 iulie, aflăm cine este câștigătorul competiției din Dominicană

Dan Pavel, prezentorul Survivor România 2021 20:07, iul 10, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Sezonul 2 Survivor România 2021 se află pe ultima turnantă. Au mai rămas doar câteva săptămâni până vom afla cine este câștigătorul competiției din Dominicană.

Când e finala Survivor România 2021

În ianuarie 2021, 24 de concurenți au plecat în Dominicană pentru a-și testa limitele. 12 Războinici și 12 Faimoși au debutat în lupta pentru supraviețuire, iar pe parcursul a celor șase luni de competiție echipele au primit întăriri și alți participanți au intrat în concurs.

Citeste si: Zanni plânge în hohote după eliminarea lui Cosmin Stanciu de la Survivor România. „E fratele meu și îl iubesc!”

Unii dintre ei au cedat psihic, în timp ce alții mai ghinioniști s-au accidentat și nu au mai primit acordul medicilor să revină pe trasee. Cei mai puternici dintre ei însă au rezistat și sunt la câțiva pași de finala sezonului 2 Survivor România 2021. În data de 10 iulie, de la ora 20:00, la Kanal D, are loc finala și vom afla cine este câștigătorul competiției pentru supraviețuire și cel care va pleca acasă cu un premiu substanțial.

Citeste si: TOP Survivor România 2021. Cum arată clasamentul celor mai buni concurenți din Dominicană, înainte de individuale. Zanni, record absolut. Elena Marin, palmares incredibil

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

„Urmează zile de foc la <Survivor România>! Concurenții rămași în concurs au ajuns într-un punct pe cât de aducator de satisfacție, pe atat de dramatic, practic ei sunt la un pas de a câștiga Marele Trofeu, iar tensiunea este incredibilă pentru fiecare dintre ei. E dificil de apreciat cine va reuși performanța de a câstiga trofeul. Cu toții sunt foarte buni pe trasee, cu toții au un psihic puternic, dovadă stând și faptul că au ajuns atât de departe într-o competiție extrem de dură, care forțează toate limitele. Mai mult decat atât, vocea publicului va conta în ecuația câștigării marelui trofeu. Cei de acasă, care au fost până acum mereu alături de noi, vor decide, în final, prin puterea votului, exprimat prin sms, câștigatorul <Survivor România>! ”, a spus Daniel Pavel.

Cât valorează marele premiu de la Survivor România 2021

Telespectatorii Survivor România 2021 vor decide cine este concurentul care își adjudecă premiul competiției. Războinicul sau Faimosul care în etapa de vot organizată în finala sezonului 2 obține cele mai multe voturi din partea oamenilor de acasă va fi declarat câștigătorul concursului sportiv de la Kanal D.

Citeste si: Cosmin Stanciu are probleme grave de sănătate și este eliminat din competiția Survivor România. „Un plămân este afectat!”

Învingătorul își va adjudeca o sumă mare de bani pentru lunile petrecute în Republica Dominicană. Astfel, concurentul care câștigă Survivor România 2021 se întoarce în România mai bogat cu 250.000 lei.

Elena Ionescu, câștigătoarea primului sezon Survivor România

Primul sezon Survivor Romania a câștigat de Elena Ionescu, ex-Mandinga, care și-a adjudecat premiul în valoare de 250.000 lei. „Mă aplec în fata publicului care m-a sustinut. (…) Am luptat ca o leoaica pentru copilul meu. Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor.

Citeste si: TOP Survivor România 2021. Cine sunt cei mai buni concurenți din Dominicană. Elena Marin, pe primul loc la Faimoși. Ce poziție ocupă Zanni

Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, l-am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască. Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”, spunea Elena Ionescu, în Finala Survivor România 2020.