TOP Survivor România 2021. Cum arată clasamentul celor mai buni concurenți din Dominicană, înainte de individuale. Zanni, record absolut. Elena Marin, palmares incredibil

Clasamentul celor mai buni concurenți din Dominicană nu suferă modificări uriașe în ultima săptămână de la Survivor România. Deși topul a rămas neschimbat, unii dintre Faimoși ating cifre impresionante după șase luni de competiție.

Înainte de debutul individualelor la Survivor România, sunt câțiva concurenți care s-au remarcat prin palmaresul lor incredibil de la începutul competiției. Zanni atinge un record absolut de meciuri jucate, dar și de victorii. Astfel, cu 229 de jocuri, dintre care 129 câștigate, artistul se poziționează pe locul unu la Faimoși, în clasamentul celor mai buni sportivi din Dominicană.

Zanni

În topul general, acesta se clasează pe locul doi, după Maria Chițu, Războinica care rămâne în fruntea topului și în această săptămână, cu un procentaj de eficacitate de 64,2%. Dintre cele două concurente rămase în această etapă superioară a competiției, Elena Marin se apropie cu pași repezi de pragul de 200 de meciuri jucate.

Cu un procentaj de 51,8, coregrafa se clasează pe locul doi la Faimoși și pe locul patru în clasamentul general.

Elena Marin

Maria Chițu(Războinici) 162 meciuri, 104 victorii, 58 înfrângere, 64,2% eficacitate Zanni(Faimoși) 229 m, 129 v, 100 î, 56,3% Marius Crăciun(Războinici 189 m, 106 v, 83 î, 56,1% Elena Marin(Faimoși) 197 m, 102 v, 95 î, 51,8% Andrei Dascălu(Războinici) 215 m, 109 v, 106 î, 50,7% Albert Oprea(Războinici) 209 m, 94 v, 115 î, 45%

Încep individualele la Survivor România

Începând de joi, 1 iulie, se dă startul individualelor la Survivor România. Șase concurenți se vor lupta să ajungă în finala sezonului 2 Survivor România 2021.

„Ați rămas șase supraviețuitori. Doi în echipa Faimoșilor și patru în echipa Războinicilor. Zanni, Elena, Albert, Maria, Marius și Andrei, de săptămâna viitoare trecem la individuale. Veți avea jocurile individuale. Fiecare dintre voi trage pentru el, pentru ceea ce înseamnă rămânerea în competiție, din punct de vedere psihic, fizic și mental”, este anunțul făcut de prezentatorul emisiunii, Dan Pavel.

Echipa Războinicilor

Sebastian Chitoșcă ratează individualele la Survivor România

Sebastian Chitoșcă a fost eliminat din competiția Survivor România duminică seara, după aproape șase luni în Dominicană. Fostul fotbalist susține că ar fi meritat să ajungă mai departe în concurs și nu era timpul să iasă.

„Știam, am presimțit că se va întâmpla lucrul ăsta. Le-am spus tuturor că simt că voi pleca acasă. Mă bucur că am ajuns până aici, simt că am dus steagul Faimoșilor la nivel înalt contra unor Războinici. Simt că mi-am îndeplinit multe obiective de când am intrat în această competiție și până acum. Îmi pare rău că nu am avut ocazia să mă lupt cu unul din echipa mea, Zanni.

Sebastian Chitoșcă

Chiar voiam să-mi testez abilitățile sportive cu un artist care are inimă de sportive și ăsta a fost singurul obiectiv pe care nu mi l-am îndeplinit aici. Nu am spus niciodată că am un vis să câștig. Am plâns, am râs, am trecut prin multe lucruri. Îi respect pe cei de acasă că m-au susținut până acum. Consider că meritam să ajung mai departe. Sunt și fericit că mă duc acasă, la familie. Nu credeam că voi rezista atâtea luni fără ei”, a spus Sebastian Chitoșcă.