Finala Survivor România. Cum a rămas Emanuel fără cuvinte

In articol:

Finala Survivor România, de sâmbătă seara, a fost presărată cu emoții.

Cei patru finaliști de la Survivor România s-au prezentat la ultimul Consiliu din competiție.

Acolo, au fost întâmpinați de o parte din colegii recent eliminați și au avut ocazia să spună în fața unei țări întregi ce a însemnat această competiție pentru ei.

Câștigătorul Survivor România va fi votat de către public, printr-un SMS cu concurentul preferat.

Emanuel se departe cu greu de experiența Survivor

Pentru Emanuel, emoțiile au fost la cote maxime. Întrebat de Dan Cruceru ce a înseamnt experiența Survivor pentru el, concurentul a avut multe momente de pauză și a recunoscut că îi este greu să își găsească cuvintele.

Citeste si: Finala Survivor România. Lola, cel mai emoționant discurs: "Mama voia să fac un copil, dar eu am venit la Survivor"

Citeste si: În prag de finala Survivor România! Cristina Șișcanu, declarații surprinzătoare despre Elena Ionescu!” A fost creionată drept victima echipei”

"Mă simt extraordinar de bine să stau pe cest scaun. Mulțumesc tuturor, pentru că fiecare persoană de aici a contribuit la evoluția mea. Mă pierd în gânduri acum, Dan, am foarte mari emoții.

Simt că tot ceea ce am visat și tot ce îmi proiectam eu s-a întâmplat. Simt că toată încrederea pe care am avut-o în mine a dat roade și poate că au fost momente dificile aici, am trecut peste."

Citeste si: Finala Survivor România a început în lacrimi! Momente grele și pline de emoție la despărțirea de baracă

Finala Survivor România pentru Emanuel: "Doar așa pot trece peste orice în viață"

Emanuel a acceptat provocarea Survivor cu inima deschisă. Nici dificultățile de pe traseu, nici foamea, nici lipsa confortului nu l-au lăsat să se dea bătut. Ba chiar dimpotrivă.

Citeste si: Surpriza! Cine il sustine pe Emanuel in Finala Survivor

"Mereu îmi spun că orice o să dispară, că e bine sau că e rău. Așa pot să trec peste orice. Mă bucur că am făcut parte din acest proiect și că am putut demonstra ce pot eu să fac.

Sunt sigur că mulți dintre cei de aici meritau să fie și ei pe scaunele astea. Mă simt foarte bine, împlinit și simt că am făcut tot ce mi-am propus aici.", a mai spus Emanuel în Finala Survivor România.