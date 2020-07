In articol:

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru WOWbiz, finaliștii Ella și Gabriel își deschid sufletul și povestesc despre experiența Puterea Dragostei. Aceștia nu au câștigat marele premiu, însă cu siguranță au plecat cu numeroase amintiri.

Gabriel explică la începutul interviului, întrebat de ce sentimente are: ”Am fost uimit de susținerea lor (n.r.- urmăritorilor) aprinsă, față de mine, și foarte repede. Nu mă așteptam să mă susțină atât de mult. Chiar am fost surprins, și le mulțumesc din suflet.”

Primele declarații alei Ellei, după MAREA FINALĂ

Întrebată cum a fost cu susținătorii, Ella explică:”Din totdeauna eu am fost foarte iubită de către oameni, și am simțit asta în fiecare zi de când m-am întors în țară. Am câștigat o mare de oameni pe care îi iubesc și îi ador. Da, sunt foarte mândră de mine.

Mi-am dorit foarte mult (n.r.- trofeul, consider că meritam, într-o oarecare măsură. Mă vedeam acolo, când fac story în fiecare dimneața cu cafea, cu trofeul. Nu am câștigat trofeul Puterea Dragostei, ci trofeul Puterea iubirii, asta este tot ce contează.”

Ella vorbește despre Jador

Pe parcursul interviului , Ella a fost întrebată și ce părere are despre faptul că Jador a spus că îl susține doar pe Livian.

„Eu mereu l-am susținut pe el în cele mai importante momente. Dacă el a decis că așa este mai bine.... probabil, nu știu, omul oricum este foarte frustrat și de multe ori vorbește din frustrare. Au fost alți oameni importanți care m-au susținut și a fost de ajuns.”