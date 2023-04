Fiul Dianei Dumitrescu și-a dat mama afară din casă când a văzut-o așa! A izbucnit în lacrimi și i-a spus să plece: „A plâns 20 de minute. A fost un șoc pentru el”

In articol:

Diana Dumitrescu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, actrița este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Ei bine, așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că vedeta i-a luat prin surprindere pe urmăritorii din mediul online, atunci când s-a afișat cu o nouă schimbare de look, mai precis aceasta a revenit la culoare sa naturală, adică la șaten.

Cu toate acestea, însă, fiul vedetei a avut o reacție neașteptată atunci când a văzut-o pe mama sa, căci acesta a plâns imediat cum a observat că actrița și-a schimbat culoarea părului.

„A plâns 20 de minute încontinuu. M-a dat afară din casă. Mi-a zis să plec cu părul ăla. Inițial s-a șocat, s-a uitat, după care a început să plângă. Exact cum sunt filmulețele alea de pe Instagram cu bărbații care își dau barba jos. E același impact. A fost un șoc pentru el. Că el nu mă vreau cu părul negru. Dar acum s-a obișnuit. I-a trecut. I-am dat doi biscuiți cu cremă și un Lego și a fost fericit. E tot mami care mă iubește”,

a declarat Diana Dumitrescu, pentru Ego.ro

Diana Dumitrescu și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

De ce și-a schimbat Diana Dumitrescu culoarea părului, după ani buni în care a fost doar blondă

După ani buni în care a fost doar blondă, Diana Dumitrescu a decis să facă o schimbare majoră de look, așa că și-a vopsit podoaba capilară în culoarea sa naturală, respectiv șaten. În cadrul unui interviu recent, actrița a explicat și care a fost motivul pentru care a renunțat la blond.

„E culoarea mea naturală. Când eram mică așa eram, poate să zic un ton mai deschis. M-am vopsit pentru că nu mă mai ține părul să-l mai fac blond și blondul acela așa mai cumințel nu mă coafează foarte tare pentru că mie îmi place blondul platinat, alb, ală nebun. Așa că am zis pas, am zis gata. E momentul să mă schimb un pic și am nevoie și de o pauză pentru el, plus că simțeam nevoia de o schimbare și uite că e binevenită”, a mai povestit actrița.

Diana Dumitrescu [Sursa foto: Instagram]