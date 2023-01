Diana Dumitrescu a dezvăluit cum a reușit să își salveze căsnicia! „Foarte greu. Trei ani destul de dificili” Totul s-a schimbat după ce a devenit mamă

In articol:

Diana Dumitrescu este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Actrița a câștigat publicul datorită talentului său și a emoțiilor pe care le transmite atunci când interpretează un rol. În mintea oamenilor, vedeta este asociată cu personajele pe care le-a jucat în unele dintre cele mai de succes seriale și filme.

Cum a gestionat Diana Dumitrescu trecerea de la iubită la mama

Diana Dumitrescu este o mama fericită. Vedeta are o familie frumoasă de care este foarte mândră, iar aceasta se asigură că îi face toate poftele fiului său. Chiar dacă acum totul este așa cum și-a dorit ea, a existat și o perioadă în care nu totul a fost atât de roz. Actrița a vorbit despre cum a fost trecerea de la iubită la mama pentru ea și cât de greu i-a fost. Aceasta a mărturisit că după naștere a avut parte de un dezechilibru și nu mai știa ce anume și dorește.

„ Am făcut un copil, am devenit mamă, schimbarea a avut loc în această perioadă de trei ani destul de dificili. Mi-a fost foarte greu la început, tocmai pentru că eram o persoană mondenă și îmi plăcea să socializez, să ies foarte mult în oraș, să vorbesc cu oameni și așa mai departe. Și am avut o perioadă de dezechilibru, în care nu eram sigură ce se întâmplă – vreau, nu vreau, îmi place, nu-mi place. Dar acum, în momentul față, aș alege să fiu acasă cu copilul meu decât la un eveniment”, a declarat Diana Dumitrescu pentru CanCan.

Cum și-a salvat actrița căsnicia

Vedeta a dat câteva sfaturi cuplurilor la început de drum și celor care așteaptă venirea pe lume a unui copil. Aceasta a spus că în acea perioadă de după naștere, când femeia este mai dificilă, este nevoie de înțelegere din partea ambilor parteneri și de mai multă atenție asupra nevoilor celuilalt. Vacanțele în doi și redescoperirea partenerului au fost cele care au salvat relația actriței cu soțul său.

„ Este foarte important să păstrezi o relație apropiată cu soțul, să comunici, să ai intimitate cu soțul tău. Pentru că dacă nu, ca orice relație, se pierde, se distruge. Plus că prima perioadă în care apare copilul și schimbările intervin nu doar pentru mamă, ci și pentru tată, trebuie și el să înțeleagă femeia mai ales că e plină de hormoni.

Dar și femeia trebuie să fie atentă la nevoile soțului. Este foarte greu și noi am trecut printr-o perioadă mai dificilă, în care era așa «e bine, nu e bine, ce se întâmplă cu noi».

Ne-am luat timp pentru noi, am mai plecat în weekend în doi, ne-am reconectat, e foarte important. Vorbesc nu numai de intimitatea sexuală, ci vorbesc și de intimitatea ca și cuplu, să stai de vorbă, să povestești alte lucruri ce nu țin de copil”, a mai adăugat vedeta.