Flora Năstase, detalii despre cum i s-a schimbat viața după ce și-a pierdut toată averea. Ce s-a întâmplat cu procesul? „Am renunțat la tot. Sistemul este corupt”

Flora Năstase a hotărât în urmă cu 10 ani, să își investească toată averea la bursă. Această decizie a fost una cu adevărat neinspirată, sfârșit prin a pierde totul. Urmările au fost tragice pentru Regina blănurilor, ajungând să fie internată la psihiatrie de mai multe ori.

Cu toate acestea, Flora Năstase a demonstrat că este o femeie puternică, iar după momentul nefericit din viața ei, aceasta nu s-a lăsat doborâtă, ci s-a întors la marea ei pasiune, blănurile, care i-au devenit sursă de venit.

Flora Năstase, detalii despre cum i s-a schimbat viața după ce și-a pierdut toată averea [Sursa foto: Instagram]

De-a lungul anilor, Flora Năstase nu a încasat bani doar din blănuri, ci a avut și alte surse de venit. Regina blănurilor a avut afaceri imobiliare timp de 20 de ani, însă după ce și-a pierdut averea strânsă, aceasta nu a mai avut capital pentru imobiliare.

„ Banii mulți, la mine, au venit din afaceri imobiliare pe care le-am dezvoltat timp de 20 de ani. Până i-am pierdut. După ce i-am pierdut, nu am mai avut capital pentru imobiliare. Blănurile au fost o pasiune. Și iată cum viața m-a adus la ceea ce am început și am menținut ca pasiune, fără intenția de câștig, ci doar pasiunea pentru frumos. Această pasiune, în momentele de cumpănă, mi-a devenit sursa de existență. Acolo unde dăruiești suflet, pasiune, nu există să nu ai răsplată.”, a mărturisit Flora Năstase, pentru Revista VIVA!.

Ce s-a întâmplat cu procesul Florei Năstase?

Flora Năstase nu a putut recupera banii pe care i-a pierdut în urmă cu 10 ani. În legătură cu procesul, Regina blănurilor a spus că hotărârea pe care a dat-o instanța, nu a fost redactată timp de 6 luni. De asemenea, dezgustată de societatea în care trăim, vedeta este de părere că sistemul este corupt, iar justiția este făcută pentru infractori.

„ Avem niște zbateri, dar neconcludente. Ultima hotărâre pe care a dat-o instanța, de revizuire a cazului, n-a fost redactată de șase luni. Așa că, ce să mai sperăm? În sfârșit! Aceasta este societatea în care trăim. Justiția actuală este, eminamente, în favoarea infractorilor. Așa este construită. Așa că nu ai cum să te lupți cu sistemul. Iar sistemul este corupt.”, a declarat Flora Năstase, pentru sursa citată.

Mai mult decât atât, Flora Năstase a recunoscut că a renunțat la toată viața de dinainte, după ce și-a pierdut averea și nu face nimic din ce nu e strict necesar.

Ce lecții a învățat Flora Năstase, după ce și-a pierdut averea?

Flora Năstase a mărturisit că ea nu a devenit cunoscută datorită banilor, ci mulțumită personalității ei. De asemenea, vedeta susține că este mai aproape de sufletul ei, decât pe vremea cât avea bani. Regina blănurilor este indiferentă de părerile celorlalți și ține cont doar de sufletul și sinceritatea ei.

„ Eu, seara, înainte de a adormi, îmi fac un remember al zilei prin care am trecut și singură îmi dau seama dacă am greșit cu ceva sau nu. Singură îmi dau seama dacă puteam să fac mai bine ceea ce am făcut. Eu sunt primul și cel mai aspru judecător al meu. Nu are rost să mă ascund, pentru că asta sunt eu. A ascunde ceva de mine este ca și cum m-aș sabota singură. Eu trebuie să identific unde am greșit, ca să repar greșeala. Dacă nu am să repar greșeala, am să o repet la nesfârșit. Și dacă o repet, nu pot merge înainte, nu pot evolua.”, a mai adăugat Flora Năstase.

