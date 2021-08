Florin Cîțu, declarații de presă despre incidentul din SUA. Premierul nu are de gând să își dea demisia: „În niciun moment! Avem o guvernare pe care trebuie să o ducem la capăt”

Florin Cîțu [Sursa foto: MediaFax Foto] 22:11, aug 14, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Pemierul Florin Cîțu a susținut o conferință de presă în cursul zilei de sâmbătă în care a declarat că incidentul regretabil petrecut în tinerețea sa nu este un motiv îndeajuns de puternic pentru a-și da demisia din funcția actuală.

„ Am văzut că în spaţiul public a rămas greşeala mea făcută în urmă cu aproape 21 de ani în SUA. Ştiţi foarte bine că în România, pentru preşedinte, premier, miniştrii şi demnitari nu se face cerere pentru ORNISS. Avem acces la aceste informaţii fără a face cerere.[…] Nu am adus în discuţie acest eveniment în discuţiile cu domnul preşedinte. În ceea ce-l priveşte pe Ludovic Orban, un coleg mi-a spus că acum câteva luni i-a arătat această hârtie, spunând că o are. Presupun că avea această informaţia.[…] Am discutat cu domnul preşedinte. Trebuie să fie foarte clar. Această nu trebuie să fie o situaţie penală despre care vorbim. Sunt legislaţii diferite în România şi în SUA. Nu se califică sub nicio formă .” a declarat premierul.

Florin Cîțu nu are în plan să demisioneze din funcție

Întrebat dacă s-a gândit vreun moment să demisioneze, Florin Cîțu a răspuns categoric că nu. Premierul a declarat că mai are mult lucruri de pus la punct în actuala funcție, iar momentul prezent nu este benefic pentru o eventuală plecare.

“ Nu, în niciun moment! În continuare avem o guvernare pe care trebuie să o ducem la capăt. Avem reforme pe care le-am început şi trebuie să le ducem la căpăt. E un eveniment care s-a întâmplat în urmă cu 21 de ani pe care îl regret. În SUA are niciun fel de implicaţii pentru ceea ce facem noi astăzi. ” a mai adăugat Cîțu.

Florin Cîțu nu i-a spus lui Klaus Iohannis că a avut dosar penal

Premierul a vorbit și despre momentul în care președintele țării, Klaus Iohannis l-a numit în funcție. Cîțu a recunoscut că în acel moment nu i s-a părut un amănunt important să îi spună Șefului Statului despre dosarul penal pe care l-a avut în SUA.

“ Nu am considerat relevant acest subiect pentru funcţia din România. Cazierul meu în România este curat şi ceea ce s-a întâmplat acum 21 de ani nu am considerat relevant. Poate că ar fi trebuit să spun acest lucru .” a mai spus sâmbătă Cîțu.