Florin Rusu a dat-o uitării pe Bianca Pop. Fostul concurent de la Puterea Dragostei are o nouă iubită: ”Este o femeie de milioane”. Cine este bruneta

Bianca Pop a devenit deja istorie pentru Florin Rusu. Fostul concurent de la Puterea Dragostei a trecut rapid peste despărțirea de brunetă, iubind acum din nou.

Pe strada tânărului a ieșit iar soarele și chiar când nici nu spera dragostea i-a bătut la ușă. Astfel, în timp ce fosta ispită se pregătește să devină mamă, dar și să se mărite, nici Florin Rusu nu o duce mai rău.

Florin Rusu se laudă cu o nouă cucerire

Ce-i drept, tânărul se află la începutul unei relații de amor, dar se declară foarte fericit alături de noua sa iubită, despre care are numai cuvinte de laudă.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc într-un spital, acolo unde bruneta este asistent medical, iar chimia dintre ei a fost cea care, de la prima vedere, i-a adus împreună.

Îndrăzneț din fire, Rusu a făcut primul pas, iar după ce au comunicat online și s-au văzut, acum sunt de nedespărțit.

„Mai în glumă, mai în serios, pot să zic că de la consultul de acum câteva săptămâni inima mea bate mai tare ca niciodată. Am cunoscut-o la spital, unde am mers pentru un control obișnuit. Prima oară când am văzut-o am zis că trebuie să o cunosc mai bine. I-am cerut numărul și am ieșit apoi împreună la cafea”, a declarat Florin Rusu, notează Fanatik.

Privind în trecut și făcând o comparație între Bianca Pop și Nicoleta, actuala parteneră, Florin Rusu spune că ceea ce trăiește acum este de departe cel mai minunat lucru, asistenta fiind cu mult mai diferită decât fosta ispită.

Conform spuselor sale, Nicoleta este o femeie nebunatică și tocmai acest lucru l-a atras foarte mult la ea. Însă, tot el a ținut să precizeze că pe cât de frumoasă și glumeață este în timpul liber, pe atât de serioasă, dedicată și la fel de atrăgătoare se arată atunci când ajunge în cabinetul medical.

„Este o femeie de milioane. Nu se compară cu Bianca Pop. E zăpăcită tare. E și frumoasă. M-au vrăjit de la bun început ochii ei. Dincolo de aspectul fizic, e o fată care ține la glume. I-am tot zis că nu are toate țiglele pe casă. Mie îmi plac astfel de femei mai dezinvolte, care știu să își trăiască viața. E adevărat, la cabinetul medical unde am întâlnit-o e cât se poate de serioasă și de profesionistă”, a mai spus Rusu despre noua sa cucerire.