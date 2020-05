In articol:

Salam: ”Avem și noi niște ani de muncă”

Florin Salam a lansat mai multe atacuri la noua generație de maneliști însă s-a oprit mai ales asupra celor care au ajuns pe primele locuri în trendig. Trimiterea directă a fost la Jador, unul dintre cântăteții care domină topurile anului 2020 pe Youtube, lăsându-l în afara ”trendingului” pe însuși Florin Salam.

”Eu nu aș vorbi urât de nimeni. Dar când mai vezi pe la televizor sau pe Facebook și când văd că fiecare spune ce vrea, fără niște ani de muncă, fără ani de experiență... Să spui că tu faci, că dregi, că ești...

Păi cum să spui tu că ești numărul 1, nu e nimeni numărul 1 până la urmă, fiecare suntem numărul 1 pentru familia noastră. Eu sunt pentru copiii mei numărul 1. Și dacă cântam mai prost, pentru copiii mei tot eram numărul 1, că eu aduc două pâini acasă.

Dar când îi vezi pe ăștia care au apărut și ei... și avem și noi niște ani de muncă, frate, nopți nedormite... Nu ne convine nouă să vină unul d-ăsta mic, după ploaie, așa și să spună... te simți aiurea și îți vine să-l iei de urechi, gen... Dar, la urma urmei, lasă-i mă să spună ce vor ei și noi să fim în continuare așa...”, a spus Florin Salam la Taraf.

Jador: ”Îmi cer scuze că am deranjat”

Jador a reacționat la scurtă vreme într-o postare pe contul lui de Youtube. El a explicat că îi pare rău că a deranjat cu prezența lui pe locul 1 însî publicul este cel care decide, în final.

”În ultimul timp au avut loc câteva dispute pe prezența mea pe locul 1 în trending. Eu nu vreau să mă dau mare, nu sunt nimic mai mult decât ceea ce știți voi că sunt, N-am făcut decât să muncesc, am crescut într-o familie modestă, nu fac decât să muncesc, să ofer familiei mele un trai mai bun. Nu vreau decât să muncesc să am ce să mănânc. Nu vreau bogății, nu vreau decât să muncesc ce îmi place și nu vreau să fac averi. Îmi cer scuze decaă am deranajat cu prezența mea pe locul 1. Sunt legende în țara asta care merită ză fie pe locul 1 dar voi decideți cine e pe locul 1 și vă mulțumesc”, a explicat Jador pe Youtube.