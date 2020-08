In articol:

Florin Salam, prima reacție după moartea lui Emi Pian. Chiar dacă în ultimele luni nu au mai fost la fel de apropiați, Florin Salam n-a dat uitării prieteniei de ani de zile pe care a avut-o cu Emi Pian. Manelistul suferă după moartea interlopului. În semn de regret, manelistul a compus o piesă pe care i-o dedică regretatului său prieten vechi.

„Acolo sus, cine pleacă nu se mai întoarce niciodată. A plecat frățiorul meu, a plecat Florin al meu, de mi-a rupt sufletul meu...Când mă apucă câte-un dor, merg la mormânt la al meu frățior. El de acolo din mormânt știu că mă aude plângând, când eu strig cu disperare că inima mă doare”, sunt câteva dintre versurile piesei lui Florin Salam.

Amintim că Florin Salam se află în proces cu fratele lui Emi Pian, Seif. Împreună cu Nicolae Guță, manelistul mai face parte dintr-un scandal în clanul Duduianu. Ei ar fi fost șantajați de membrii clanului, însă Florin Salam a negat orice fel de legătură.

Ce s-a întâmplat între Emi Pian și Florin Salam, cu trei luni înainte ca interlopul să fie executat în stil mafiot. L-a căutat acasă și...

În luna mai, Emi Pian posta pe rețelele de socializare un videoclip prin care mărturisea că vine ziua lui de naștere, iar „cumătrul” Florin Salam nu i-a răspuns la mesaje pentru a-i confirma prezența la petrecerea fastuoasă. Acesta era vizibil deranjat de faptul că a încercat să dea în orice fel posibil de artist, ba chiar a mers și la el acasă. (Citeste si: Marcel Vela, prima reacţie în cazul uciderii interlopului Emi Pian)

„Eu te-am anunțat de o lună de zile că mâine e ziua mea. Dacă tu crezi că merită să mă onorezi cu prezența, să bem un pahar cu șampanie, că ești fratele meu, cumătrul meu, onorează-mă. Dacă te-am deranjat vreodată verbal sau financiar nu veni!

Am încercat să iau legătura cu tine prin fel și fel de modalități, am fost și la tine acasă, la soția ta, la Roxana… Nu te-am găsit! Te-am căutat pe unde știam eu că ești, nu te-am găsit. Am vorbit cu tine acum 2-3 săptămâni și mi-ai zis....”

